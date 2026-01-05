Un joven de 23 años fue internado tras perder el control y chocar contra un poste en el acceso a Sierras Bayas

Un impactante siniestro vial se produjo en horas de la madrugada de este lunes en el acceso a Sierras Bayas en donde un automovilista perdió el control, chocó contra un poste y piedras de las sierras, y tuvo que ser hospitalizado.

Según detallaron fuentes policiales a Infoeme, el hecho fue protagonizado por un ciudadano de 23 años oriundo de la localidad que, por razones que son materia de investigación, chocó con su Volkswagen Gol -en principio sin la intervención de terceros- contra un poste ubicado al costado de la calzada y luego contra la formación rocosa allí ubicada.

Al lugar se acercaron de urgencia efectivos de la Subcomisaría de Sierras Bayas quienes constataron el hecho y convocaron una ambulancia que minutos más tarde trasladó al conductor, el único ocupante del vehículo, al Hospital Municipal.

En tanto, el vehículo, que sufrió importantes daños en la parte frontal de la carrocería, fue retenido por la policía con fines periciales. Con los mismos fines, más tarde trabajó en el lugar la Policía Científica al tiempo que intervino la UFI N°4 en el marco de una causa caratulada como "Lesiones por accidente".