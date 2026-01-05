Fiesta de Reyes Magos: así serán los cortes de tránsito en Sierras Bayas | Infoeme
Fiesta de Reyes Magos: así serán los cortes de tránsito en Sierras Bayas

Aunque los cortes de tránsito se efectuarán desde las 17 en distintos puntos de la localidad, los preparativos comenzaron en la mañana de este lunes. 

El Municipio informó que en la jornada de este lunes se realizarán cortes en la circulación vehicular en Sierras Bayas, para permitir el normal y seguro desarrollo de los trabajos organizativos y de armado de la tradicional Fiesta de Reyes Magos.

De acuerdo con lo que se detalló, la interrupción vehicular será desde las 10 horas, en los cruces de avenida Centenario con Rivadavia y San Martín, en Aust y San Martín, Roca y Barros, y en Rivadavia y Colombo.

Al respecto, se aclaró que los cortes no afectarán el recorrido del transporte interurbano hasta las 17 horas. Luego de ese horario, no se permitirá el pase de micros al sector delimitado para la fiesta, que se iniciará desde las 18 horas.

Según indicaron, el dispositivo será encabezado desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana, en articulación con la Subcomisaría de la localidad serrana, pero también como producto del diálogo con organizadores del evento.

 

