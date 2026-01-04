Mar del Plata: se negó a declarar acusado de intentar matar a su expareja y a la hija de esta | Infoeme
Mar del Plata: se negó a declarar acusado de intentar matar a su expareja y a la hija de esta

Gabriel Mansilla (28) está acusado del delito de tentativa de doble homicidio agravado en perjuicio de su exmujer y la hija de esta.

Gabriel Mansilla, acusado del delito de tentativa de doble homicidio agravado en perjuicio de su exmujer y la hija de esta, se negó a declarar este domingo en los tribunales de Mar del Plata, en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Carlos Russo.

El imputado, de 28 años, continuará detenido. En tanto, la adolescente de 17 años que resultó baleada permanece internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde continúa bajo atención médica.

Mansilla se había entregado el sábado por la tarde en la sede de la DDI local, luego de que la Justicia librara una orden de detención en su contra por el ataque ocurrido el viernes, informa hoy el diario La Capital.

Mar del Plata: intento de homicidio

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Almirante Brown al 8800, en el barrio Jorge Newbery, cuando el acusado irrumpió en el domicilio -aparentemente bajo los efectos de estupefacientes- y abrió fuego contra María de Lourdes Etcheverría, de 46 años, y su hija Ángeles Milagros Farriol, de 17. Según fuentes policiales, Mansilla efectuó un disparo que hirió a la mujer en una de sus manos y otro que impactó en el abdomen de la adolescente.

El historial delictivo del acusado incluye antecedentes por hurto en grado de tentativa, abuso de armas, portación ilegal de arma de fuego, amenazas y diversas infracciones a la ley de estupefacientes.

