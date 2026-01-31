Sigue la danza de nombres en los equipos locales

El Torneo Unión Regional Deportiva está próximo a comenzar y mientras se definieron las zonas, los equipos van confirmando los planteles.

Loma Negra anunció la continuidad de Lautaro Diuono, una de las piezas fundamentales en la destacada temporada 2025 y además, el arribo de Marcos Bonavetti y Franco Carlucci de Embajadores e Isaías Flocco que vuelve al “Celeste”.

“Moyo” Prevetera sumó dos jugadores de experiencia en su regreso a Sierra Chica ya que comenzaron a entrenar Matías Mignone y Juan Smith, Hinojo, por su parte, contará con Joel Pois y otro que regresa es Ezequiel Boado a San Martín.

En los clubes de Olavarría, Gabriel Rivas se suma a Ferro que también aseguró una nueva temporada de Mathías Boungiorno y El Fortín dio a conocer el regreso de Mateo Guevara luego de integrar el plantel de Club Ciudad de Bolívar que ascendió a la Primera Nacional.

Por último, Municipales, que sigue con la puesta a punto, sumó a Alexander Rubio y Emiliano Piecenti.