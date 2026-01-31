Un hombre fue aprehendido por un robo agravado en una vivienda | Infoeme
Un hombre fue aprehendido por un robo agravado en una vivienda

Un hombre fue aprehendido luego de protagonizar un robo agravado en una vivienda ubicada en Avellaneda al 5200.

Según se pudo saber, el delincuente ingresó al hogar luego de saltar un paredón de más de dos metros de altura. Una vez dentro de la vivienda amenazó a la dueña de la casa y le robó diversas pertenencias.

El personal del Comando de Patrullas de Olavarría realizó un operativo cerrojo en la zona y logró aprehender al hombre en la intersección de La Rioja y Calle 20 bis.

Al ser inspeccionado, se constató que llevaba entre su ropa dinero en efectivo. A su vez, a pocos metros del lugar encontraron varios de los objetos que habían sido robados y un revólver calibre 22.

En este contexto, el hombre fue trasladado y alojado en la comisaría. El hecho fue caratulado como "Robo agravado" y cuenta con la intervención de la UFI N° 10.

