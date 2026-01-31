Liga Nacional Femenina: Chañares sigue estirando su invicto | Infoeme
Sabado 31 de Enero 2026 - 14:39hs
34°
Sabado 31 de Enero 2026 - 14:39hs
Olavarría
34°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Femenino
 - 31 de Enero de 2026 | 13:20

Liga Nacional Femenina: Chañares sigue estirando su invicto

En la noche del viernes, Chañares sumó su sexto triunfo seguido en el Torneo Clausura de la Liga Nacional Femenina y se consolida como líder de la Conferencia Norte.

Foto: Prensa Chañares

En la continuidad de la Liga Nacional Femenina, el equipo que cuenta con presencia olavarriense logró estirar su buen momento y ante su gente, se consolida como líder.

 

Chañares se quedó con una contundente victoria ante Hindu (C) por 77 a 57, en un partido que tuvo un claro punto de quiebre a partir del segundo cuarto, cuando el equipo local ajustó en defensa y comenzó a imponer su ritmo.

 

Un triunfo sólido de Chañares, que supo reponerse de un arranque adverso y terminó dominando el juego con autoridad y trabajo en equipo para conseguir 14 triunfos consecutivos como local y estira su invicto en este certamen con un 6-0.

 

En el elenco cordobés, Lucía Juárez completó 21:57 minutos con 6 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME