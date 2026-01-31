Liga Nacional Femenina: Chañares sigue estirando su invicto

En la continuidad de la Liga Nacional Femenina, el equipo que cuenta con presencia olavarriense logró estirar su buen momento y ante su gente, se consolida como líder.

Chañares se quedó con una contundente victoria ante Hindu (C) por 77 a 57, en un partido que tuvo un claro punto de quiebre a partir del segundo cuarto, cuando el equipo local ajustó en defensa y comenzó a imponer su ritmo.

Un triunfo sólido de Chañares, que supo reponerse de un arranque adverso y terminó dominando el juego con autoridad y trabajo en equipo para conseguir 14 triunfos consecutivos como local y estira su invicto en este certamen con un 6-0.

En el elenco cordobés, Lucía Juárez completó 21:57 minutos con 6 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia.