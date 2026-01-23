Torneo Unión Deportiva Regional: quedaron definidas las Zonas

El Torneo Unión Regional Deportiva se aproxima y de cara a una nueva edición, las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida conformaron las Zonas.

En la última reunión estuvieron presentes, entre otros dirigentes, los presidentes Ricardo Hoffmann (Olavarría), Alejandro Ponce (Azul), Marcos Lacal (Laprida) y Alberto Tomassini (Bolívar).

Se armaron los cuatro grupos, a través del sorteo, donde se tuvo en cuenta para los cabeza de serie a los mejores del año pasado de cada Liga. Con la salvedad de la ausencia del campeón, Ciudad de Bolívar. Por eso fueron Balonpié, Juventud, Ferro Carril Sud y Estudiantes.

El torneo comenzará el 22 de febrero, y serán nueve fechas en total, con dos fechas interzonales. Además, se jugará tanto en primera división como en Sub 21.

Las Zonas:

Zona A: Balonpié, Loma Negra, Espigas, Colonias y Cerros, Alumni, Boca, Cemento e Independiente.

Zona B: Juventud, Racing A. Club, Atlético Hinojo, San Martín, Jorge Newbery, Sportivo Piazza y Vélez.

Zona C:Ferro, El Fortín, Sierra Chica, Lilán, Ingeniero, Casariego, Bancario y Urdampilleta.

Zona D: Estudiantes, Embajadores, Municipales, Platense, Racing de La Madrid, Bull Dog, Empleados y Pirovano.

Fuente: Prensa LFO