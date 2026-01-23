Torneo Unión Deportiva Regional: quedaron definidas las Zonas | Infoeme
Torneo Unión Deportiva Regional: quedaron definidas las Zonas

En la jornada del último jueves, en la sede de la Liga de Fútbol de Olavarría, quedaron establecidas las zonas para la venidera edición del Torneo Unión Deportiva Regional.

El Torneo Unión Regional Deportiva se aproxima y de cara a una nueva edición, las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida conformaron las Zonas.

 

En la última reunión estuvieron presentes, entre otros dirigentes, los presidentes Ricardo Hoffmann (Olavarría), Alejandro Ponce (Azul), Marcos Lacal (Laprida) y Alberto Tomassini (Bolívar).

 

Se armaron los cuatro grupos, a través del sorteo, donde se tuvo en cuenta para los cabeza de serie a los mejores del año pasado de cada Liga. Con la salvedad de la ausencia del campeón, Ciudad de Bolívar. Por eso fueron Balonpié, Juventud, Ferro Carril Sud y Estudiantes.

 

 

El torneo comenzará el 22 de febrero, y serán nueve fechas en total, con dos fechas interzonales. Además, se jugará tanto en primera división como en Sub 21.

 

Las Zonas:

Zona A: Balonpié, Loma Negra, Espigas, Colonias y Cerros, Alumni, Boca, Cemento e Independiente.

Zona B: Juventud, Racing A. Club, Atlético Hinojo, San Martín, Jorge Newbery, Sportivo Piazza y Vélez.

Zona C:Ferro, El Fortín, Sierra Chica, Lilán, Ingeniero, Casariego, Bancario y Urdampilleta.

Zona D: Estudiantes, Embajadores, Municipales, Platense, Racing de La Madrid, Bull Dog, Empleados y Pirovano.

 

Fuente: Prensa LFO

 

