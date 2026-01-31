Un olavarriense buscado por intento de homicidio fue arrestado en Sauce Grande

En un operativo conjunto entre la comisaría de Monte Hermoso y el personal del Operativo Sol, este viernes se logró la detención de Sergio Nicolás Laffitte, un joven de 26 años que era intensamente buscado por la justicia de Olavarría. La captura se produjo en la localidad balnearia de Sauce Grande.

Tras una serie de tareas investigativas y de vigilancia encubierta, los efectivos policiales lograron localizar el paradero de Laffitte en una vivienda ubicada en la calle Seclantás al 2000. Según fuentes oficiales, el joven se encontraba oculto en la zona luego de haber evadido varios allanamientos realizados previamente por la comisaría Segunda de Olavarría.

Laffitte está señalado como el autor de dos hechos de extrema gravedad ocurridos en la última semana: se lo investiga por un "homicidio Criminis Causa en grado de tentativa", cometido el pasado 25 del corrientes mes. Se trató de un robo agravado por el uso de arma de fuego y abuso de arma. La víctima fue un joven de 25 años.

Por su parte, apenas dos días después, habría protagonizado un asalto a punta de pistola en la Estación YPF RAM (ubicada en avenida Colón y avenida Urquiza de Olavarría), donde resultó damnificado un joven de 24 años.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 02 de Olavarría, a cargo del doctor Carlos Eduardo Villamarín, y de la UFIJ N° 10, bajo la tutela de la doctora Mariela Cecilia Viceconte. En las próximas horas se espera su traslado a la ciudad de Olavarría para prestar declaración indagatoria.

Fuente: La Nueva