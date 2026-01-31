Canovas se impuso en la tercera fecha del Circuito Pimpoverano

La competencia tradicional de la época estival tuvo su tercera fecha en las instalaciones del Club Social y que continúa consolidándose dentro del calendario 2026 que inició recientemente.

El torneo, que contó con la participación de 24 jugadores, se jugó bajo la modalidad de sistema suizo a siete rondas, con un ritmo de juego de 5 minutos más 3 segundos de incremento por jugada.

La competencia fue organizada y fiscalizada por las Escuelas Municipales de Ajedrez, con la colaboración de la Federación de Ajedrez de Olavarría, y contó con el arbitraje del Profesor Darío Maidana.

Tras completarse las siete rondas, el primer puesto quedó en manos de Claudio Canovas, quien finalizó con 6 puntos. En la segunda colocación, compartiendo el podio, se ubicaron Agustín Pandini y Bautista Arouxet, ambos con 5.5 unidades.

