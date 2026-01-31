Miramar: dos adolescentes bajaron a la playa a ver el amanecer y un hombre los atacó y violó a la chica

Un hecho aberrante se registró en la madrugada del jueves en la ciudad bonaerense de Miramar: una adolescente de 15 años fue abusada sexualmente por un hombre que la maniató mientras estaba con su novio cerca del mar.

El episodio ocurrió pasadas las 4 de la mañana del jueves. La pareja había salido de un boliche ubicado en cercanías de la avenida Costanera y calle 37, en la zona del Muelle de Pescadores, con la intención de ir a ver el amanecer a la playa. En esas circunstancias fueron interceptados por un hombre. Los adolescentes quisieron alejarse, pero el sujeto extrajo un arma blanca similar a una navaja y los obligó a tumbarse en la arena.

De acuerdo a los datos que dieron fuentes de la investigación al diario La Capital de Mar del Plata, el abusador ató a los dos menores y, acto seguido, violó a la chica. Antes de retirase les quitó los teléfonos celulares a las víctimas y los tiró a su paso mientras huía, con clara intención de que los adolescentes no llamaran a la Policía de inmediato.

Minutos después el chico pudo desatarse y socorrer a su novia. Al acercarse a la calle pidieron ayuda a los gritos y los auxilió un móvil policial. Los agentes activaron el protocolo de contención y dieron aviso a la fiscalía descentralizada, añadió el portal marplatense mencionado.

Buscan testigos

Lo cierto es que, a más de 24 horas del ataque, los investigadores tienen algunas pistas pero aún faltan datos, ya que, por la hora y el lugar en los que ocurrió el espantoso episodio, es difícil dar con testigos. En esa línea, las autoridades han solicitado a personas particulares y comerciantes que hayan advertido alguna situación vinculada al caso o que tengan cámaras de seguridad que se comuniquen con la Policía.

La víctima, oriunda de Buenos Aires, recibió asistencia médica y fue puesta a disposición del gabinete de especialistas para este tipo de episodios. (DIB)