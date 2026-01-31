Golf: tres categorías disputaron el Torneo “Saturday”

En el campo de golf del Club Estudiantes se disputó un Medal Play 18 hoyos dividido en tres categorías con mucha participación.
Hubo salidas tempranas ya que se preveía el calor de la jornada que no impidió que se realice con normalidad.
En Hasta 13 de Hándicap, la victoria fue para Matías Armendano con 67 golpes tras aventajar en el desempate automático a Raúl Bidé. Adolfo Mosescu con 69 golpes completó el podio.
Leonardo Patane con 65 golpes se impuso en De 14 a 24 y fue escoltado por Julio Escalada y Santiago Loitegui con 66 golpes.
Por último, en De 25 al Máximo, Daniela Manarino con 60 golpes fue la ganadora. Raúl Sabbatini con 62 golpes y Hugo Montero con 69 golpes también se subieron al podio.
La actividad continuará el próximo miércoles con un nuevo Medal Play 9 hoyos.
Fuente: Prensa CAE