Ajedrez: Nievas y Pereyra ganaron los Campeonatos Oficiales

Durante las últimas semanas se disputaron los Campeonatos Oficiales de la Federación de Ajedrez de Olavarría, certamen que definió campeones de las categorías Absoluto, Sénior y Femenino y fue con consagraciones para Paola Nievas y Horacio Pereyra.

Los encuentros se desarrollaron en la sede social de la entidad del Club Social, y ofrecieron matches de alto nivel y gran paridad. La competencia se jugó bajo la modalidad de match a seis partidas, con tres juegos por bando para cada contendiente, a un ritmo de 90 minutos iniciales más 30 segundos de incremento por jugada. De acuerdo al reglamento, los campeones defensores contaron con ventaja deportiva en caso de empate 3 a 3, lo que obligó a los retadores a buscar una victoria clara para quedarse con el título.

El primer match en definirse fue el correspondiente a la categoría Senior, donde el campeón defensor Gustavo Godoy se impuso por 3 a 1 frente a Gabriel Iglesias, luego de dos empates iniciales y dos victorias consecutivas del jugador azuleño. De esta manera, Godoy, reconocido por su regularidad en el circuito regional y su enorme aporte al ajedrez formativo de su ciudad, logró retener su segundo cetro en una sección donde la consistencia y el manejo del reloj fueron decisivos.

En la categoría Absoluto, el Maestro Nacional Horacio Pereyra volvió a demostrar su jerarquía al vencer por 3,5 a 1,5 a Claudio Cánovas. Con este triunfo, Pereyra alcanzó su octavo Campeonato Absoluto de la FAO, consolidándose como uno de los máximos referentes del ajedrez local. El jugador, oriundo de General La Madrid y radicado desde hace años en Olavarría, cuenta con una extensa trayectoria a nivel regional y nacional, reflejada también en su liderazgo dentro del ranking local.

Por su parte, la definición de la categoría Femenina ofreció uno de los desenlaces más destacados del certamen. Paola Nievas protagonizó una notable remontada ante Jesica Biarlo: tras caer en la primera partida, logró revertir el match y se impuso por 4 a 2, cortando una racha de siete títulos consecutivos de su rival.

Los Campeonatos Oficiales, que se iniciaron con la definición de los aspirantes a través de los torneos clasificatorios Senior y Femenino y de Primera Categoría en el Absoluto, constituyeron el punto culminante del calendario ajedrecístico 2025. La competencia se desarrolló bajo la organización de la entidad federativa y el arbitraje de Agustín Pandini, con un destacado nivel de juego en todas las secciones.

Fuente: Prensa FAO