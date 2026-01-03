Rutas cargadísimas hacia la Costa Atlántica en el primer fin de semana del año | Infoeme
Sabado 03 de Enero 2026 - 18:17hs
25°
Sabado 03 de Enero 2026 - 18:17hs
Olavarría
25°
Infoeme
 |  provinciales
 | 
 - 3 de Enero de 2026 | 17:46

Rutas cargadísimas hacia la Costa Atlántica en el primer fin de semana del año

Por el peaje de Samborombón, según AUBASA, este sábado temprano pasaban casi 2.300 vehículos por hora.

Las rutas hacia la costa bonaerense se encontraban este sábado con tránsito recargado con motivo del éxodo turístico por el comienzo de la temporada 2026 de vacaciones de verano.

Según informó la empresa AUBASA, a cargo de la gestión del corredor atlántico, en la Autovía 2 circulaban esta mañana alrededor de 2.290 vehículos por hora. Este dato correspondía con los registros obtenidos a la altura de la vecina localidad de Samborombón.

 

Por los otros peajes
 

En tanto, a la altura de Maipú circulaban cerca de 403 rodados por hora.

Asimismo, en la Ruta 11, en el tramo conocido como La Huella, transitaban unos 980 coches por hora.

De acuerdo con datos proporcionados por la empresa, tanto la Ruta 2 como la Ruta 36 se encontraban con tránsito intenso en sentido a los distintos turísticos de la provincia de Buenos Aires. (DIB)

