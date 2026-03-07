Cómo quedaron los sueldos de estatales y docentes tras el acuerdo paritario con la Provincia

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires cerró las negociaciones paritarias con los gremios estatales y docentes, lo que definió nuevos valores salariales para distintos sectores de la administración pública. El acuerdo contempla un aumento del 7,5% para el bimestre marzo-abril, con una suba del 5% en marzo y otro 2,5% en abril. A esto se le suma el aumento del 1,5% otorgado en febrero, que ya había sido liquidado por la Provincia a cuenta de futuros incrementos. Además, habrá bonificaciones y una cláusula de monitoreo según la evolución de la inflación.

Con la actualización salarial, varios sectores de la administración pública provincial verán reflejados incrementos en sus haberes desde marzo. En la administración central con jornada de 30 horas semanales, el sueldo de bolsillo partirá de $ 548.509 y llegará a $ 914.386 según la categoría. En tanto, quienes cumplen jornadas de 40 horas percibirán entre $ 880.674 y $ 1.942.830.

Los auxiliares de la educación con jornadas de 30 horas también tendrán incrementos: la categoría inicial cobrará $ 706.060, mientras que la más alta alcanzará $ 862.855.

Por su parte, el personal hospitalario se ubicará entre los salarios más altos de la estructura estatal. Tras el aumento, los haberes irán de $ 1.052.808 en la categoría más baja a $ 2.005.037 en la más alta.

En el personal de enfermería, los salarios irán desde $ 1.115.317 en la categoría más baja hasta $ 1.543.531 en la más alta.

Por otra parte, a partir del 1º de julio, todo el personal enmarcado en la Ley 10.430 ascenderá una categoría. Y quienes se encuentren en el techo de su agrupamiento comenzarán a percibir una bonificación del 20 por ciento calculado sobre el sueldo básico, reconociendo su trayectoria y permanencia en el escalafón.

El acuerdo también incluye una bonificación extraordinaria de $20.000 para los trabajadores estatales.

Docentes

En paralelo, los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) aceptaron la propuesta del Gobierno provincial, lo que permitió cerrar la paritaria del sector.

El acuerdo establece el mismo esquema de aumentos del 5% en marzo y 2,5% en abril, además de una bonificación no remunerativa de $28.700 denominada “Compensación FONID/Conectividad”, destinada a compensar la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Con los incrementos, los cargos testigo quedarán en los siguientes valores:

-Maestro de grado: $ 800.084 en marzo y $ 850.053 en abril.

-Maestro de grado con jornada completa: $ 1.600.168 en marzo y $ 1.700.106 en abril.

-Maestro de grado con quinta hora: $ 1.005.638 en marzo y $ 1.060.424 en abril.

-Profesor con 20 módulos: $ 1.032.198 en marzo y $ 1.113.838 en abril.

Desde los gremios también destacaron que los incrementos impactarán en los docentes jubilados, ya que los porcentajes acordados se trasladarán a sus haberes.

Las actas paritarias establecen que las negociaciones se reabrirán formalmente en junio de 2026, con la posibilidad de adelantar ese encuentro si las condiciones económicas se apartan de las proyecciones utilizadas para definir el acuerdo actual.