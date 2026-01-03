Azul se viste de orgullo con la marcha "Colonia Trola"

Este sábado, el Balneario Municipal de Azul será el escenario de la 6ª Marcha del Orgullo, que se llevará a cabo bajo la consigna de "Colonia Trola". Según El Tiempo, “la jornada promete ser un espacio de encuentro, resistencia y celebración de las identidades disidentes de la región”.

El evento contará con un despliegue artístico de primer nivel, encabezado por figuras centrales de la escena drag y performática local. Estarán Mostra y Pixel, quien compartirá escenario con la artista tandilense Mina Taura.

“A la disidencia no se la amenaza”

Desde la organización, nucleada en el Instagram de APOCA, compartieron un manifiesto que refuerza el carácter “combativo” de esta convocatoria:

"Juntas todas juntas por las que estuvieron, por las que están y por las que estarán. Colonia trola prepara el escenario en esta 666ta marcha del orgullo con karaoke y musiquita, con la fuerza de Pixel, Mostra y nuestra embajadora de Tandil la diosa Mina Taura. Preparen las carpas, preparen las bolsas y preparen el cuerpo y la garganta: GÓTICA A LA IGLESIA, SIMÉTRICA LA PLAZA, A LA DISIDENCIA NO SE LA AMENAZA".

La invitación no se limita a una movilización tradicional, sino que propone una “apropiación” del espacio público durante todo el día. Con el karaoke y la música como hilos conductores, se invita a los asistentes a concurrir con sus carpas y elementos de acampe. (DIB)