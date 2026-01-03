Siguen las obras en Estudiantes: habrá parquet en el "Macro"

El Club Atlético Estudiantes continúa fortaleciendo su infraestructura deportiva con la incorporación de un piso de parquet profesional en el Macrogimnasio.

La obra de gran envergadura demandará una inversión cercana a los 120 millones de pesos y que representará un salto cualitativo para el desarrollo de múltiples disciplinas.

El proyecto, impulsado desde la subcomisión de Handball, está pensado para el crecimiento integral del Club, ya que el nuevo piso será apto también para básquet y patín, mejorando las condiciones de entrenamiento, competencia y organización de eventos de mayor jerarquía.

El presidente de la subcomisión de Handball, Walter Echeverría, destacó la importancia estratégica de la obra: “Este es un objetivo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y que resulta muy significativo, porque nos ubica en un escalón superior al actual y posiciona al Club Estudiantes de Olavarría, en lo que respecta al handball, en un lugar geográfico estratégico y privilegiado, tanto por las distancias como por la calidad de la infraestructura”.

En cuanto a los aspectos técnicos, Echeverría explicó que se trabajó con distintas empresas especializadas hasta llegar a un acuerdo con Stadium Deportes, firma de Buenos Aires con experiencia y vínculo previo con la institución.

“El piso es de madera dura de guatambú, recomendado por especialistas y apto para las distintas disciplinas que conviven en el Macrogimnasio, especialmente en términos de desgaste y cuidado”, señaló. La madera ya se encuentra en el Club y el inicio de obra está previsto para el 12 de enero, con un plazo estimado de 35 días, incluyendo el laqueado.

Desde lo económico, Echeverría subrayó el esfuerzo realizado para afrontar una inversión de esta magnitud: “Es una inversión muy importante, cercana a los 120 millones de pesos. Para poder concretarla, destinamos recursos que surgen del trabajo sostenido de la subcomisión, principalmente a través de la organización de eventos deportivos, acciones culturales, venta de espacios publicitarios dentro del Macrogimnasio y una próxima campaña de aportes masivos”, detalló, remarcando que el proyecto “beneficia directamente a los chicos de la ciudad, los mantiene dentro del Club y amplía su horizonte competitivo”.

Por su parte, el coordinador de Handball, Rodrigo Román, puso el foco en el impacto deportivo y en la proyección que genera la obra: “En lo deportivo, el beneficio más importante es la reducción del impacto. Hoy entrenamos sobre un piso alisado y la prevención de lesiones es una prioridad. Contar con un parquet implica un cambio fundamental en ese sentido”, explicó, y agregó que también mejora la adherencia y la estética del espacio.

Román destacó además que el nuevo piso permitirá dar un salto en la organización de competencias: “Esta obra nos posiciona de una manera completamente distinta. En el marco de la liga, sería la única cancha con parquet, lo que abre la posibilidad de albergar definiciones de torneos de la AS.AM.BAL y proyectar la llegada de torneos nacionales a Olavarría”. En ese sentido, remarcó que el crecimiento del Club y el acompañamiento dirigencial resultan claves para sostener ese desarrollo: “Sentimos permanentemente el apoyo de la comisión directiva, lo cual no es menor”.

Finalmente, el presidente del Club Atlético Estudiantes, Juan Emilio Inçaurgarat, valoró el proceso colectivo que permitió avanzar con esta obra y el crecimiento sostenido de la institución: “Estas cosas se pueden lograr porque estamos todos sentados en la misma mesa. Es el resultado de muchos años de trabajo y de entender que, cuando una disciplina tiene representación y acompañamiento, los proyectos se vuelven posibles”, expresó.

Inçaurgarat remarcó además la importancia de sostener una visión a largo plazo: “Nada sucede de un día para el otro. Todo es trabajo duro, sostenido en el tiempo, y los resultados llegan. Como Club confiamos en las disciplinas y en las personas que las integran, acompañando su crecimiento”. Y concluyó: “Hoy estamos creciendo acá, en el Macro, con un piso que nos enorgullece a todos, vamos a disfrutar su inauguración y a seguir construyendo el Club”.

Fuente: prensa CAE