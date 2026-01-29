Un choque en Necochea terminó con trompadas, cascotazos y un detenido | Infoeme
Un choque en Necochea terminó con trompadas, cascotazos y un detenido

El choque entre una pick up y una moto en Necochea fue seguido por una discusión, una pelea y enormes piedras arrojadas al parabrisas de la camioneta.

Un incidente vial, de los que suceden muchos a diario, derivó en una pelea con destrozos y un detenido. El hecho sucedió en una zona cercana a la playa -en la esquina de avenida 98 y 79 bis- en la ciudad de Necochea.

 

¿Como en "Relatos salvajes", pero en Necochea

 

Una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta protagonizaron un choque en la noche del jueves. De acuerdo a la información de Ecos Diarios, de inmediato ambos conductores descendieron de sus vehículos y comenzaron a agredirse, primero de palabra, y luego físicamente.

La situación se tornó aún más tensa cuando el motociclista tomó grandes piedras y las arrojó contra la 4x4, provocando abolladuras y la rotura del parabrisas. En ese momento llegó un móvil policial -los vecinos habían alertado el inicio de la pelea al 911- que detuvo al agresor y lo trasladó a la comisaría.

El joven quedó imputado por los daños ocasionados al vehículo y los disturbios generados en la vía pública.

Fuente: Agencia DIB

