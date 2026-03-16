Encontraron en la Ciudad una camioneta buscada por la Justicia en Neuquén

Personal de la Sub DDI de Olavarría recuperó en la Ciudad una camioneta que tenía pedido de secuestro activo desde julio de 2021, tras ser sustraída en la provincia de Neuquén.

El recupero fue posible luego de tareas investigativas previas de encubierto por parte del personal de la fuerza local. Se trata de una Fiat Strada Adventure color rojo, que fue interceptada en la vía pública.

Según indicaron fuentes policiales, al momento de interceptar el vehículo era conducido por un hombre, y luego de hacer las pericias arrojó el pedido de secuestro solicitado por el Juzgado Civil Nº 2 de Neuquén.