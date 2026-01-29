“Tu Barrio Recicla”: en enero se recolectaron 700 kilos de materiales reciclables | Infoeme
Jueves 29 de Enero 2026 - 21:17hs
28°
Jueves 29 de Enero 2026 - 21:17hs
Olavarría
28°
Infoeme
 |  comunidad
 - 29 de Enero de 2026 | 21:02

“Tu Barrio Recicla”: en enero se recolectaron 700 kilos de materiales reciclables

El Municipio de Olavarría informa que en el marco de las cuatro jornadas de “Tu Barrio Recicla” que se llevaron adelante en el mes de enero se lograron recolectar aproximadamente 700 kilos de materiales reciclables, que fueron trasladados a la Planta de Clasificación del Programa GIRO para su recuperación y reincorporación al circuito productivo.

Se trata de una iniciativa –que promueve la separación en origen y la correcta disposición de materiales reciclables- que es impulsada por la Coordinación de Ambiente, en articulación con las promotoras ambientales de la Cooperativa Viento en Contra, y está destinada especialmente a aquellos barrios y zonas que aún no cuentan con el servicio de recolección diferenciada del Programa GIRO.

Cabe informar que la próxima jornada se realizará el día miércoles 4 de febrero, de 17 a 19 horas, en la intersección de Laprida y Lebensohn, en la plaza del barrio CECO II.

Como novedad, en esta oportunidad la actividad se desarrollará en horario vespertino, con el objetivo de facilitar la participación de vecinas y vecinos. La propuesta está abierta a toda la comunidad, sin importar el barrio de residencia.

En los días previos a cada jornada, las promotoras ambientales recorren los barrios cercanos a los puntos de encuentro para informar sobre la actividad e invitar a las familias a reunir sus reciclables.

Para más información o ante cualquier consulta, las personas interesadas pueden comunicarse con la Coordinación de Ambiente de la Municipalidad de Olavarría a través del correo electrónico gestionambiental@olavarria.gov.ar o al teléfono 422135.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME