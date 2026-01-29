“Tu Barrio Recicla”: en enero se recolectaron 700 kilos de materiales reciclables

El Municipio de Olavarría informa que en el marco de las cuatro jornadas de “Tu Barrio Recicla” que se llevaron adelante en el mes de enero se lograron recolectar aproximadamente 700 kilos de materiales reciclables, que fueron trasladados a la Planta de Clasificación del Programa GIRO para su recuperación y reincorporación al circuito productivo.

Se trata de una iniciativa –que promueve la separación en origen y la correcta disposición de materiales reciclables- que es impulsada por la Coordinación de Ambiente, en articulación con las promotoras ambientales de la Cooperativa Viento en Contra, y está destinada especialmente a aquellos barrios y zonas que aún no cuentan con el servicio de recolección diferenciada del Programa GIRO.

Cabe informar que la próxima jornada se realizará el día miércoles 4 de febrero, de 17 a 19 horas, en la intersección de Laprida y Lebensohn, en la plaza del barrio CECO II.

Como novedad, en esta oportunidad la actividad se desarrollará en horario vespertino, con el objetivo de facilitar la participación de vecinas y vecinos. La propuesta está abierta a toda la comunidad, sin importar el barrio de residencia.

En los días previos a cada jornada, las promotoras ambientales recorren los barrios cercanos a los puntos de encuentro para informar sobre la actividad e invitar a las familias a reunir sus reciclables.

Para más información o ante cualquier consulta, las personas interesadas pueden comunicarse con la Coordinación de Ambiente de la Municipalidad de Olavarría a través del correo electrónico gestionambiental@olavarria.gov.ar o al teléfono 422135.