Este jueves se realizó la jornada de cierre de Escuelas Abiertas de Verano

En la mañana de este jueves en el sector de piletas del Club Racing se llevó a cabo la jornada de cierre de la temporada 2026 del programa de Escuelas Abiertas de Verano.

La propuesta brinda cada año un espacio de aprendizaje y recreación durante las vacaciones, alcanzando a más de mil niños, niñas y adolescentes de diferentes barrios de la ciudad y localidades del Partido de Olavarría.

El intendente Maximiliano Wesner, junto al Jefe Distrital de Educación Julio Benítez, la Jefa Regional Marta Casanella, la Jefa Regional de Educación de Gestión Privada, Romina Altafini, el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet, la presidenta del Consejo Escolar Florencia Cervino y demás autoridades educativas y municipales, participó de la actividad recreativa que tuvo lugar durante el día de hoy.

En la oportunidad Maximiliano Wesner compartió la jornada con los concurrentes del programa que durante todo el verano disfrutaron además de la actividad de pileta, de diferentes propuestas lúdicas, recreativas y de promoción de la salud.

Escuelas Abiertas de Verano es un programa que depende de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que se desarrolla a través de las Jefaturas de Educación y Consejo Escolar, en articulación con el Municipio, a través de Subsecretaría de Deportes, quien realiza el mantenimiento de espejos de agua, como así también todo lo vinculado a la contratación del servicio de transporte, guardavidas y profesores, y también con los clubes que funcionan como sede.

Esta temporada 2025/2026 contó con la participación de más de 800 chicos y chicas, que se distribuyeron en las más de 20 sedes en distintos puntos del Partido, establecimientos en donde, como complemento de las clases, se ofreció además desayuno y almuerzo.

Los Centros de Educación Complementaria Nº 803 (Sierra Chica), Nº 804 (Hinojo), Nº 805 (Sierras Bayas), Escuela Primaria Nº 79 de Loma Negra, Escuela Primaria Nº 30 de Espigas, Escuela Primaria Nº 10 de Recalde, Escuela Primaria Nº 75 de Blanca Grande, Escuela Nº 5 de Colonia San Miguel, Escuela Primaria Nº 59, Escuela de Educación Especial Nº 502, Escuela de Educación Especial Nº 504, Centro de Formación Integral, Escuela Primaria Nº 22, Talleres Protegidos, Escuela de Educación Especial Nº 505, Centro de Educación Física Nº 44, Escuela Primaria Nº 58, Escuela Primaria Nº 55, Escuela Primaria Nº 24, Escuela Primaria Nº 56, Escuela Primaria Nº 65, Centro de Educación Complementaria Nº 802, Escuela de Educación Secundaria N° 1, Escuela Primaria Nº 6 y Centro de Educación Complementaria Nº 801 (turno mañana nivel inicial y primario, turno tarde nivel secundario), son las sedes en las que se desarrolla la temporada de Escuelas Abiertas de Verano.

Los distintos espejos de agua se encuentran distribuidos en Club Sierra Chica, Club Hinojo, Club San Martín de Sierras Bayas, Club Loma Negra, Espigas, Recalde, Blanca Grande, Balneario Colonia San Miguel, Club Pueblo Nuevo, Club Racing y Bioparque Municipal La Máxima.