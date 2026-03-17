Renunció el director ejecutivo de Anses Fernando Bearzi | Infoeme
Martes 17 de Marzo 2026 - 18:09hs
23°
Martes 17 de Marzo 2026 - 18:09hs
Olavarría
23°
Infoeme
 |  informacion-general
 |  Anses
 - 17 de Marzo de 2026 | 15:41

Renunció el director ejecutivo de Anses Fernando Bearzi

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Capital Humano. Anunciaron que Guillermo Arancibia asumirá como titular del organismo nacional.

Este martes el director ejecutivo de Anses Fernando Bearzi presentó su renuncia al cargo, que será asumido por Guillermo Arancibia, según informó el Ministerio de Capital Humano. 

“Las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, para optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo”, indicaron desde el Ministerio dirigido por Sandra Pettovello.

Fuentes oficiales indicaron que la salida “se dio en el marco de un acuerdo en un contexto en el que el organismo entra en una etapa de mayor digitalización y modernización de sus procesos. En ese sentido, se optó por un perfil como el de Arancibia para liderar esa nueva fase”.

Con información de: Noticias Argentinas

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME