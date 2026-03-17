Renunció el director ejecutivo de Anses Fernando Bearzi

Este martes el director ejecutivo de Anses Fernando Bearzi presentó su renuncia al cargo, que será asumido por Guillermo Arancibia, según informó el Ministerio de Capital Humano.

“Las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, para optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo”, indicaron desde el Ministerio dirigido por Sandra Pettovello.

Fuentes oficiales indicaron que la salida “se dio en el marco de un acuerdo en un contexto en el que el organismo entra en una etapa de mayor digitalización y modernización de sus procesos. En ese sentido, se optó por un perfil como el de Arancibia para liderar esa nueva fase”.

Con información de: Noticias Argentinas