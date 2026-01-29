Pura ternura: el CONICET realiza un nuevo streaming, esta vez con pingüinos en Chubut | Infoeme
 - 29 de Enero de 2026 | 10:28

Pura ternura: el CONICET realiza un nuevo streaming, esta vez con pingüinos en Chubut

El objetivo es seguir toda su temporada de reproducción, desde la construcción del nido y la puesta de huevos hasta la eclosión y el cuidado de sus pichones.

El CONICET y la Fundación Rewilding Argentina realizan un nuevo streaming que genera pura ternura debido a que los protagonistas en esta oportunidad son los pingüinos de Magallanes. Dicha transmisión se lleva a cabo en la provincia de Chubut y tiene como objetivo seguir toda su temporada de reproductiva.

A través de la cuenta de YouTube de Fundación Rewilding Argentina, expertos del CONICET concretan una nueva investigación en busca de conocer los secretos de la reserva de pingüinos.

La transmisión se realiza en la Isla Tova, la cual alberga una de las colonias de pingüinos de Magallanes más numerosas de Patagonia Azul, una de las áreas más biodiversas de la costa del Mar Argentino.

Las autoridades destacan que con la cámara en vivo “se puede observar el corazón de una colonia de pingüinos y seguir toda su temporada de reproductiva”, la cual va desde la construcción del nido y la puesta de huevos, hasta la eclosión y el cuidado de sus pichones.

A su vez, suman que este streaming permitirá avanzar con la investigación local sobre conservación, “permitiendo a los científicos estudiar el comportamiento y el éxito reproductivo de los pingüinos de forma remota y no invasiva, contribuyendo así a la protección de esta extraordinaria especie y su frágil hábitat”.

 

