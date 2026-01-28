Bahía Blanca: una mujer denunció que el padre de su bebé lo tiró al suelo "para matarlo"

Nehemías tiene apenas un mes y lucha por su vida tras haber sido operado en el Hospital Penna de Bahía Blanca debido a un fuerte golpe en su cabeza. En tanto, su mamá, Daiana Simon, denunció en las últimas horas que mientras ella se recuperaba de la cesárea, el padre del niño lo tiró al piso "a propósito para matarlo".

El episodio ocurrió el pasado 17 de diciembre, apenas un día después del nacimiento. El traumatismo fue grave y el bebé fue operado de urgencia. Tras enterarse de lo ocurrido y hablar con el padre del niño, Daiana se dio cuenta de que el episodio había sido intencional.

En diálogo con la redacción del portal local La Brújula 24, la mujer sostuvo que en el hospital le tomaron la denuncia y que hace público lo ocurrido para que el hombre no se acerque al niño. "Yo lo que no quiero es que él se acerque a mi hijo, por eso hice la denuncia. Me la tomaron en el hospital y lo hice público porque no quiero que él se acerque ni ahora ni nunca a mi hijo”, expresó. Y sumó: "Una criatura de horas de vida no se puede dar vuelta, yo escuché el llanto de mi bebé y le dije ‘¿qué hiciste?’, y él me respondió que se le había dado vuelta, pero eso no puede pasar”.

"Nunca mostró culpa"

La madre aseguró que el comportamiento posterior del acusado refuerza su idea de que el hecho fue intencional. "Una persona que lo hace sin querer va a tener remordimiento, va a sentirse culpable, él nunca mostró culpa ni remordimiento, al contrario, subía fotos y videos sonriendo en redes sociales mientras mi hijo estaba en terapia", precisó. Y recordó: "La hermana me reconoció por mensaje que él mismo le dijo que el bebé se tendría que haber muerto".

Luego de salir de quirófano los médicos le advirtieron a Daiana que su hijo seguirá siendo considerado "paciente de riesgo" al menos hasta los dos años, debido a las posibles secuelas del fuerte golpe. Para hacer pública su situación, la mujer hizo un posteo en redes sociales, con fotos del pequeño con las marcas de la sutura. (DIB)