Arauz y la delegación local destacaron en “El Ceibo Backyard Ultra”

Una de las competencias más duras del pedestrismo tuvo lugar el pasado fin de semana en Dolores y entre el centenar de atletas presentes, hubo olavarrienses. Darío Arauz no pudo retener su corona y finalizó en segundo lugar.

En la ciudad de Dolores, se llevó a cabo una nueva edición de “El Ceibo Backyard Ultra”, una de las competencias de ultradistancia más exigentes y singulares del mundo y atletas de Olavarría no se perdieron el desafío.

 

Mariela Orona, Darío Arauz, Alberto Sánchez, Jonatan Navarro y Carlos Belisle compitieron en la carrera de resistencia donde se completan 6,7 km cada hora hasta que un único deportista puede completar la distancia.

 

 

Darío Arauz, campeón 2025 de la carrera, logró un total de 44 vueltas, 294.8 km, superando su marca y quedando mano a mano con el ganador de la competencia, Agustín Casajus, quien impuso un nuevo récord nacional con un total de 45 vueltas realizadas.

 

Por su parte, Carlos Belisle hizo un total de 24 horas llegando a los 160,1 km recorridos, mientras que Mariela Oroná pudo repetir la vuelta un total de 15 veces, llegando a los 100,5 km. 

 

 

Además, Jonathan Navarro hizo un total de 93.8 kilómetros, es decir, 14 vueltas; y Alberto Sánchez se retiró con 67 km recorridos.

 

