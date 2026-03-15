Una ola de robos de camionetas derivó en cuatro allanamientos

Luego de que en los últimos días se registrara una seguidilla de robos de camionetas en la ciudad y las localidades, la Policía inició una investigación que derivó en cuatro allanamientos.

De acuerdo a lo informado oficialmente, y tras las denuncias radicadas por los damnificados, efectivos de diversas dependencias realizaron un relevamiento que permitió encontrar los seis rodados sustraídos. En este punto fue clave el registro de las cámaras de monitoreo municipal para identificar a los responsables y conocer su modus operandi: se pudo establecer que los ladrones utilizaban una llave de ignición parcialmente modificada para la apertura y encendido de los vehículos.

Sobre las camionetas que fueron blanco de esta ola delictiva, se precisó que sustrajeron cuatro Chevrolet S10, una pick up Isuzu y una Chevrolet Blazer.

En este marco la Justicia dictó órdenes de allanamiento para cuatro domicilios ubicados en la ciudad y las localidades: fueron en calle Cortes al 4500, Sarmiento al 1400 de Loma Negra, Pichamahuida al 1300 de Sierra Chica e Iriart Legorburu al 900 de Sierra Chica.

Los mismos tuvieron resultados “altamente positivos”, según se informó, ya que se logró el secuestro de dos llaves de ignición de Chevrolet S-10, catorce celulares, prendas de vestir todas de interés para la investigación y una moto Honda que era utilizada para realizar las tareas previas a la sustracción de las pick ups.

Dos menores de edad y dos mayores quedaron imputados por “averiguación de ilícito”, ”hurto agravado”, “robo de automotor”, “robo”, “robo” y “hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública” (esclarecidos).

Los cuatro fueron notificados de las causas en su contra y continúan el proceso en libertad (en función de articulo 161 CPP), aunque la fiscalía pidió la detención de los adultos por habitualidad delictiva. Interviene la UFI 17 a cargo de la Fiscal Mariela Viceconte.

En cuanto a la moto secuestrada, se indicó que la misma tenía la numeración de motor y chasis suprimida, por lo cual se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 289 del Código Penal con injerencia de la UFI 7 (Dr. Christian Urlezaga).

Sumado a ello, el hallazgo de tres plantas de marihuana (800 gramos) derivó en la intervención de la UFI 19 por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737.

Los teléfonos secuestrados serán sometidos a pericias.