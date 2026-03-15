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 - 15 de Marzo de 2026 | 13:02

Los resultados de Veteranos

Como cada jornada sabatina, hubo acción para los Veteranos que completaron una nueva fecha del Torneo Apertura.

Foto: Canal Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior completó una extensa jornada para las tres categorías en la continuidad del primer torneo del año.

 

En diferentes escenarios, se jugó la tercera fecha de la categoría +42, mientras que en +50 y +55 tacharon la segunda.

 

Los resultados:

+42:

Villa Aurora 0 – 3 (Lurbe -2-, Soutrelle) Amanecer Argentino

Deportivo Olavarría 3 (Benito, Guevara -2-) – 3 (Moreno -2-, Ponce) Santa Catalina

San Martín 2 (Meira, Tresarriu)– 0 Sociedad de Fomento Mariano Moreno

Santa Luisa 0 – 3 (Agapito, Leiva, Zamudio) Lo Viejo Funciona

Deportivo Fran 2 (Calderón, Moyano) – 0 Club Hinojo

Ferro Seniors 5 (Aresi, Baldi, Coppola, Miramón -2-) – 0 10 de Junio

La Candela 1 (López Fernández) – 0 Villa Magdalena

Mariano Moreno 2 (Giacomaso, Pérez) – 1 (Scibiglia) El Provincial

Santa Águeda 1 (Retamoso) – 0 Molino Viejo

Loma Negra 2 (Mendía, Montero) – 3 (Averasturi, Baca, Ramírez) Tercer Tiempo

 

+50:

La Candela 0 – 0 Pueblo Nuevo

Sociedad de Fomento Los Robles 0 – 1 (Herrera) Los Tigres

Truck Vial 1 (Cardoso) – 1 (Wisner) Peña de Boca Jr

Pinturas Norres 3 (Galmez, Ovejero, Paiz) – 0 El Fortín

Complejo El Indio 0 – 3 (Dentaro -2-, Messineo) Carboneros

 

+55:

Mariano Moreno 6 (González -5-, Peralta) – 0 Agrupación Malvinas

Carboneros 2 (Durdos, Castañares) – 1 Veteranos Continentales

El Fortín 1 (Occhi) – 4 (Castro, Quintana -2-, Salguero) Viajantes

Independiente Loma Negra 3 (Dumerauf, Gutiérrez, Sequera -2-, Navarro) – 2 (Navarro -2-) Ferro C. Sud

Camioneros 3 (Di Martino, M., Di Martino, J. -2-) – 1 (Tello) La Candela

Club Hinojo 0 – 0 Club Espigas

La Tradición 1 (Farra) – 1 (Mimbielli) Pueblo Nuevo

Defensores de Hinojo 1 (Eyarch) – 0 Independiente de Chillar

Libre: Mecánica Cortez

 

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