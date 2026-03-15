Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior completó una extensa jornada para las tres categorías en la continuidad del primer torneo del año.
En diferentes escenarios, se jugó la tercera fecha de la categoría +42, mientras que en +50 y +55 tacharon la segunda.
Los resultados:
+42:
Villa Aurora 0 – 3 (Lurbe -2-, Soutrelle) Amanecer Argentino
Deportivo Olavarría 3 (Benito, Guevara -2-) – 3 (Moreno -2-, Ponce) Santa Catalina
San Martín 2 (Meira, Tresarriu)– 0 Sociedad de Fomento Mariano Moreno
Santa Luisa 0 – 3 (Agapito, Leiva, Zamudio) Lo Viejo Funciona
Deportivo Fran 2 (Calderón, Moyano) – 0 Club Hinojo
Ferro Seniors 5 (Aresi, Baldi, Coppola, Miramón -2-) – 0 10 de Junio
La Candela 1 (López Fernández) – 0 Villa Magdalena
Mariano Moreno 2 (Giacomaso, Pérez) – 1 (Scibiglia) El Provincial
Santa Águeda 1 (Retamoso) – 0 Molino Viejo
Loma Negra 2 (Mendía, Montero) – 3 (Averasturi, Baca, Ramírez) Tercer Tiempo
+50:
La Candela 0 – 0 Pueblo Nuevo
Sociedad de Fomento Los Robles 0 – 1 (Herrera) Los Tigres
Truck Vial 1 (Cardoso) – 1 (Wisner) Peña de Boca Jr
Pinturas Norres 3 (Galmez, Ovejero, Paiz) – 0 El Fortín
Complejo El Indio 0 – 3 (Dentaro -2-, Messineo) Carboneros
+55:
Mariano Moreno 6 (González -5-, Peralta) – 0 Agrupación Malvinas
Carboneros 2 (Durdos, Castañares) – 1 Veteranos Continentales
El Fortín 1 (Occhi) – 4 (Castro, Quintana -2-, Salguero) Viajantes
Independiente Loma Negra 3 (Dumerauf, Gutiérrez, Sequera -2-, Navarro) – 2 (Navarro -2-) Ferro C. Sud
Camioneros 3 (Di Martino, M., Di Martino, J. -2-) – 1 (Tello) La Candela
Club Hinojo 0 – 0 Club Espigas
La Tradición 1 (Farra) – 1 (Mimbielli) Pueblo Nuevo
Defensores de Hinojo 1 (Eyarch) – 0 Independiente de Chillar
Libre: Mecánica Cortez