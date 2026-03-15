Colapinto terminó 10° en el GP de China y sumó su primer punto

Fueron muchos meses de Franco Colapinto buscando sus primeros puntos en Alpine. Cuando estuvo cerca de conseguirlos, en esa máquina que era difícil de hacer funcionar, hubo detalles que se lo impidieron.

¿Qué tenía que hacer, una carrera perfecta, fajarse contra Ferrari y Mercedes, defenderse rueda a rueda y hasta sobreponerse a un choque para que se cortara la racha? Bueno, lo logró en el GP de China. Todo eso. El día del argentino fue tan bueno que, aun cuando no se detuvo en boxes en el safety car y recibió un bombazo de Esteban Ocon, se mantuvo competitivo, llegó 10° y sumó su primer poroto con el equipo francés.

En las carreras de Franco, muchas veces se destacan las largadas -la del sábado en la Sprint fue impecable-, otras veces su gestión de neumáticos y otras tantas las maniobras al límite. En esta oportunidad reunió lo mejor de su repertorio y lo tiró a la pista. De entrada, con dos autos menos en el camino por los problemas mecánicos de McLaren, salió desde el 12° cajón y se posicionó 6° tras la primera vuelta.

Casi no se había corrido en Shanghai y ya se podían saborear esos primeros puntos del campeonato. Pero tenía que haber un giro en la trama que le diera suspenso, y el encargado de ponerlo fue Lance Stroll, cuyo Aston Martin se detuvo al final de la curva 1 y forzó la salida del safety car. Pierre Gasly paró en pits, pero Fran, con neumáticos duros, siguió girando. Así se posicionó 2°, y por eso pudo sacar los codos contra figuras como Lewis Hamilton, Charles Leclerc y George Russell, pero tanto él como los fanas que madrugaron para seguirlo sabían que iba a tener que parar en pits y que saldría fuera de la zona de puntos. Podía pasar cualquier cosa.

Decidido a que esta fuera su carrera, porque el rendimiento del A526 era bueno y a él se lo veía más enfocado que nunca, defendió posiciones en la pista, mantuvo a raya a los Haas, hizo la detención y empezó con la remontada... hasta donde lo dejó Ocon: una piña de atrás, por la que el galo recibió una sanción de 10 segundos, le hizo hacer un trompo, pero el pilarense siguió adelante.

Tuvo que girar a un buen ritmo para cazar a Arvid Lindblad, lo cual le permitió ubicarse 11°, y puso en la mira a Carlos Sainz, ocupando el 10° lugar que ofrecía el último punto. No lo agarró por poco, pero tampoco hizo falta, porque Max Verstappen tuvo una falla mecánica que le llevó tranquilidad a Colapinto.

A 17 meses de sus últimas unidades, corriendo un Williams en el GP de Estados Unidos de 2024, se cortó la racha y Franco se sacó una mochila. Con doblete, porque Gasly quedó 6° y sumó otros seis puntos, Alpine viajará a Suzuka con una sonrisa de oreja a oreja. (Olé)