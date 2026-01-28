Avances en las obras del Centro Madre Teresa de Calcuta

En la mañana de este miércoles el intendente Maximiliano Wesner visitó la sede del Centro Madre Teresa de Calcuta, en Loma Negra. En la ocasión visitó las obras que se ejecutan en el marco del Plan Municipal de Obras para Instituciones de Educación Especial de Gestión Privada, que ha permitido la concreción de importantes proyectos y trabajos en distintos edificios y establecimientos del Partido.

En la actividad el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña, el Delegado Municipal de Loma Negra Gabriel Suburu y personal del área de Obras Públicas. También estuvo presente Romina Altafini, de la Jefatura de Educación de Gestión Privada de la Región 25. Fueron recibidos por la Directora Vanesa Ávila y por Silvia Pereyra, presidente de la Asociación Civil “Déjame Volar”, que acompaña el funcionamiento de la institución.

En la sede ubicada en pleno corazón de la localidad serrana se llevan a cabo diversos trabajos en materia mantenimiento y puesta en valor del inmueble, principalmente en lo que refiere a los baños, con las modificaciones y adaptaciones correspondientes para poder ser utilizados por personas con movilidad reducida.

“Ratificamos nuestro compromiso con la discapacidad, pero de manera integral acompañando también a quienes día a día trabajan para promover una sociedad más inclusiva y equitativa. Es muy satisfactorio invertir en este tipo de instituciones”, expresó Wesner.

“Estamos muy agradecidas por el acompañamiento del Municipio en la ejecución de esta obra tan esperada, como lo son los baños para nuestros estudiantes”, señaló Ávila.

La directora añadió que “era un sueño incumplido, o que no lo íbamos a poder realizar en poco tiempo, pero en una de las visitas que tuvo el intendente lo invitamos a ver cómo estaban y cómo funcionaban los baños. Nos dijo ‘esto no puede seguir pasando’, por eso estamos tan felices que se haya hecho en tan poco tiempo, sobre todo por ocuparse más que preocuparse. Eso es muy importante para nosotros”.

“Estamos felices de tener el acompañamiento y sobre todo de ser escuchados por el Municipio, que es muy importante”, concluyeron las referentes de la institución que actualmente cuenta con una matrícula de 17 estudiantes, quienes asisten no sólo desde la localidad, sino de otros puntos del Partido tales como Olavarría, Villa Mi Serranía y Sierra Chica.

Vale destacar, por último, que el plan de obras, además de la construcción de nuevos baños adaptados para personas con movilidad reducida, contempla trabajos de impermeabilización en sector de baño y depósito, el cambio del tanque de agua, la reparación de instalación eléctrica, cambio de puertas y aberturas, además labores de pintura y sobre desagües cloacales.