Estatales confirman un paro general para el día en que se vote la reforma laboral de Milei

Tal como venía anunciando, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reunió este martes al Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, quienes resolvieron realizar un paro general con movilización para el día en que se debatirá en el Senado de la Nación la reforma laboral que impulsa la gestión de Javier Milei. Por ahora, lo más probable es que la sesión tenga lugar entre el 10 y el 12 de febrero.

“Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada. Tenemos que pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad. Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado. Tenemos que pensar en que debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores”, sostuvo el líder de ATE, Rodolfo Aguiar.

Tras la reunión en el Hotel Héctor Quagliaro, Aguiar adelantó que seguramente la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciará este miércoles su adhesión a la medida y pidió “establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en algunas provincias que decidieron ser funcionales a Milei y que nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”.

“Las recorridas de Diego Santilli muestran que, sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por lo tanto, tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”, cuestionó Aguiar sobre las reuniones del ministro del Interior de la Nación con los gobernadores.

“Pretenden quitarle protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores. Paralelamente, multiplicar el poder que tienen los patrones. Esto no puede terminar en nada bueno. Frente a este escenario, tenemos el deber de estar en la calle, de protestar. No podemos ser testigos pasivos de la vulneración de la constitución. Es la ley fundamental que rige nuestra convivencia democrática. Al Gobierno que encabeza Milei tenemos que ponerle límites y decir basta”, agregó Aguiar.

Además de ATE, formaron parte de la reunión que terminó en el anuncio del paro contra la reforma laboral los sindicatos judiciales, de salud, de vialidad, de energía, jerárquicos bancarios, de PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios, entre otras actividades.

Según ATE, la reforma laboral afectará al sector público ya que numerosos organismos estatales son regidos por la Ley Contrato de Trabajo, que la propuesta de Milei busca modificar. Entre las jurisdicciones afectadas, se encuentra PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, Aduanas, Administración General de Puertos, entre otros.

Asimismo, desde el principal gremio que nuclea a los estatales alertaron que el artículo 79 de la iniciativa redactada por Casa Rosada modifica la Ley 18.345, que asignaba la competencia de la Justicia Laboral para controversias entre trabajadores empleadores, incluyendo entre estos al Estado Nacional. “Con esta modificación, los conflictos judiciales con trabajadores que involucren al Estado Nacional, en cualquiera de sus tres poderes, pasarán al fuero Contencioso Administrativo”, puntualizaron.