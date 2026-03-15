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Néstor Crevatín renunció como Delegado Municipal de Sierra Chica

A través de un comunicado explicó que se debe a razones personales y de salud. Roberto Fernández “Bichi” lo reemplazará de manera interina hasta las próximas elecciones.

Néstor Crevatín, a través de un comunicado dirigido a los vecinos y vecinas de la Sierra Chica anunció que presentó la renuncia a su cargo como Delegado Municipal de la localidad.

En el texto explicó que se debe a “razones personales y de salud”. En esa línea, el ahora ex delegado agradeció “a todos los que confiaron en mí, por el acompañamiento, el apoyo y la confianza durante el tiempo que estuve al frente de la gestión”.

 

Acerca de quién tomará su puesto, indicó que Roberto Fernández “Bichi” asumirá el rol de manera interina hasta la realización de las próximas elecciones.

 

“Quienes necesiten realizar gestiones o consultas podrán dirigirse a él en la Delegación. Les envío un abrazo fraternal y mi más sincero agradecimiento”, expresó Crevatín

  

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