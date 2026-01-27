Chivilcoy: madre e hijo murieron en un choque entre un auto y dos camiones en la Ruta 5

En el kilómetro 147,500 de la Ruta Nacional 5, entrey Gorostiaga, se produjo un grave accidente en la tarde del lunes que dejó dos muertos, una madre y su hijo. Un automóvil Volkswagen Fox en el que viajaba Camilo Cadena (22) y su madre, Lila Cadena Álvarez (61), ambos vecinos de Mercedes fue chocado por dos camiones.

Según los datos aportados por la Jefatura de la Policía Vial de Chivilcoy, el VW Fox impactó de manera lateral con un camión con acoplado conducido por Nahuel Esteban Fernández (38), con domicilio en la ciudad de Chivilcoy, quien resultó ileso.

El auto entró en trompo sobre el asfalto y fue chocado por otro camión cargado de chatarra, el que estaba al comando de Juan Manuel del Basto (50), domiciliado en la ciudad de Bragado, quien también resultó ileso.

Como consecuencia del choque, el camión con acoplado terminó en un campo sembrado de soja mientras que el camión con chatarra y el VW Fox quedaron entre la banquina y el asfalto, lo que obligó a cortar el tránsito en la Ruta 5. Lamentablemente cuando arribaron las ambulancias constataron que la madre y el hijo que viajaban en el auto habían fallecido.

De acuerdo a la información de La Razón de Chivilcoy, el siniestro se produjo en un tramo de plena recta de la Ruta 5, vía que quedó totalmente cortada. El tránsito tuvo que ser desviado por caminos vecinales de tierra.

Este mortal accidente ocurrió pocas horas después de otro acontecido también en la Ruta 5, a la altura de Mercedes, y quedó el saldo de cuatro muertes, todas mujeres.