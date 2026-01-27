Generación Zoe: capturaron en Venezuela a la responsable del algoritmo

Rosa María González Rincón, la responsable del algoritmo que permitió las millonarias estafas de Generación Zoe, fue detenida en Venezuela tras permanecer varios años prófuga de la Justicia argentina. En la organización, a la que ingresó en 2021, era nombrada como la Directora Zoebroker y su algoritmo permitió que decenas de vecinos resulten damnificados.

En las últimas horas la Policía Internacional capturó en la ciudad venezolana de San Cristóbal a Rosa González, quien para las autoridades era la administradora en la banda Generación Zoe, liderada por Leonardo Cositorto, quien ya fue condenado en dos provincias.

“Como parte de las acciones que desarrolla el Gobierno Bolivariano en la investigación y prevención del ciberdelito; funcionarios adscritos a la Dirección General de Policía Internacional lograron la identificación y captura en la pieza clave de la organización criminal de alcance transnacional dedicada a la perpetración de estafas millonarias bajo sistema piramidal”, destaca el parte.

La captura de Rincón se logró luego de intensas labores de ciberpatrullaje, análisis de inteligencia digital y cooperación internacional, lo cual permitió establecer el vínculo directo entre la detenida y la cúpula directiva de una organización con alcance internacional, así como con sus principales colaboradores y operadores logísticos.

En el escrito, se explica que la estructura criminal había sido diseñada “para penetrar el mercado financiero de la provincia de Córdoba, mediante la implementación de un sistema piramidal de recaudación de fondos fraudulento”.

Para ello, se necesitaba que la organización opere bajo un esquema de jerarquías bien definidas, donde cada integrante cumplía roles estratégicos para dar apariencia de legalidad a la captación masiva de activos y asegurar el despliegue de la maniobra ilícita en múltiples jurisdicciones.__IP__

“La maniobra consistía en captar incautos inversores mediante la adquisición de supuestas membresías, bajo la fachada de cursos de coaching, mentoring y trading, a través de los cuales, se ofrecía acceso a productos denominados bots, con la promesa de rentabilidades muy superiores al mercado financiero local”, razonaron.

Se estima que el fraude alcanzó a más de 15 mil personas en Argentina, Chile, Uruguay, España y México, con un monto estimado de entre 100 y 300 millones de dólares.