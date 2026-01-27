Ahora sí: Mauricio Cardillo fue anunciado en San Lorenzo

San Lorenzo pudo inscribir a sus dos primeras incorporaciones tras lograr el levantamiento de las inhibiciones y Mauricio Cardillo podrá ser tenido en cuenta tras el debut oficial de su nuevo equipo en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Mauricio Cardillo y Gregorio Rodríguez, quedaron habilitados administrativamente y se convirtieron en las primeras caras nuevas del Ciclón en esta ventana de transferencias.

Cardillo con pasado inmediato en Independiente Rivadavia, llega con el pase en su poder y firmó contrato hasta el 31/12/26 con una opción de compra de USD 600.000 por el 50% del pase. Si se ejerce, tiene renovación automática hasta diciembre de 2029.

Fuente: Prensa CASLA