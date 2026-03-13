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 - 13 de Marzo de 2026 | 14:46

Muchos minutos para Marina en el festejó formoseño en Buenos Aires

La Liga Nacional tuvo acción en la noche del pasado jueves y en un verdadero partidazo, La Unión sumó un valioso triunfo en Buenos Aires.

Foto: Liga Nacional

La Unión festejó en Buenos Aires al imponerse a Platense en una nueva presentación fuera de Formosa en la máxima categoría del básquet nacional.

 

La “U” se quedó con un triunfo muy ajustado en Vicente López al superar a Platense por 86 a 84 en un cierre dramático que tuvo a la visita llegando a una máxima de 20 puntos y al “Calamar” reaccionando en la segunda mitad para definir todo en la última pelota donde terminó festejando el equipo del Norte del país.

 

Mariano Marina sumó una buena cantidad de minutos. Completó 30:31 con 5 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia y 2 robos.

 

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