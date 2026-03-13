Torrado tuvo su estreno en la fecha inaugural del Mundial de Motocross 

Manuel Torrado fue parte de la primera fecha del mundial de Motorcross el MXGP que tuvo lugar en el Bariloche MX Race Track ante un gran marco de público.

La competencia que marcó el comienzo del calendario y significó el regreso de la competencia a una renovada pista tras dos años de ausencia, consagró a Jeffrey Herlings de Holanda y el alemán Simon Längenfelder.

Por su parte, Manuel Torrado fue parte de la categoría MX2 donde se impuso Längenfelder y finalizó en el 25° puesto del clasificador siendo parte de las dos mangas y de la final.

La próxima fecha del campeonato mundial será en Andalucia, España, durante el 20 y 22 de marzo.