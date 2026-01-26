El FMI ubica a la Argentina entre las economías que más crecerán en el G20 en 2026

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelven a ubicar a la Argentina en el centro del mapa económico global para 2026. Según el último Panorama Económico Mundial, el país se posicionaría como la cuarta economía con mayor crecimiento dentro del G20, en un escenario internacional atravesado por fuertes contrastes entre economías avanzadas y emergentes.

En ese marco, el organismo multilateral estimó que la economía mundial crecerá un 3,1% durante 2026, con un impulso cada vez más concentrado en los países emergentes. Allí aparece la Argentina, que quedaría solo por detrás de India, Indonesia y China, consolidando un desempeño que la ubica por encima del promedio global.

El informe del FMI señala que, mientras las economías desarrolladas muestran señales de crecimiento moderado, los mercados emergentes concentran las mayores expectativas de expansión. A su vez, ese fenómeno se explica por un contexto de menor presión inflacionaria a nivel internacional y por políticas monetarias que comienzan a flexibilizarse tras un largo ciclo de suba de tasas.

Dentro del Grupo de los 20, que reúne a las principales economías del planeta y explica cerca del 85% del producto mundial, la Argentina aparece con una proyección de crecimiento del 4% para 2026, en línea con Arabia Saudita. Se trata de un desempeño que la ubica por encima de varias potencias económicas tradicionales.

Por su parte, India lidera el ranking con una expansión proyectada del 6,2%, sostenida en una fuerte demanda interna y reformas estructurales. Le siguen Indonesia, con un crecimiento del 4,9%, y China, con el 4,2%, reforzando el rol central de Asia como motor de la economía global en el próximo período.

En paralelo, otras economías emergentes asociadas al G20, como Turquía, también muestran tasas de crecimiento superiores al promedio mundial. En contraste, países como Estados Unidos, Brasil, México, Canadá y los miembros de la Unión Europea aparecen con proyecciones que oscilan entre el 1,4% y el 2,1%, quedando por debajo de la media global.

El informe también proyecta que la economía argentina mantendría un crecimiento del 4% en 2027, consolidando una trayectoria que se sostendría durante dos años consecutivos. Ese rendimiento superaría no solo el promedio mundial, sino también el desempeño previsto para las principales economías de América Latina.

En la comparación regional, Brasil pasaría de crecer 2,5% en 2025 a desacelerarse en 2026, mientras que México mantendría un ritmo más bajo de expansión. En ese escenario, la Argentina aparece como uno de los casos destacados dentro del continente, con proyecciones más robustas a mediano plazo.

Finalmente, al ampliar la mirada a las 30 economías con mayor producto bruto interno del mundo, el FMI ubica a la Argentina en el puesto 11 en términos de crecimiento para 2026. Un dato que refuerza su lugar entre los países con mejores perspectivas dentro de un contexto internacional marcado por la incertidumbre y las asimetrías.