El Polo Educativo y Recreativo “La Máxima” es uno de los espacios preferidos de “Olavarría en Verano”

El Programa Municipal “Olavarría en Verano” ofrece innumerables propuestas culturales, artísticas, recreativas, deportivas turísticas y ambientales, organizadas por distintas áreas municipales, que se desarrollan durante todo el receso estival de manera totalmente gratuita.

El Polo Educativo y Recreativo “La Máxima” es una de las opciones elegidas por familias, niños y niñas, para explorar la biodiversidad que allí se encuentra, aprender sobre bienestar animal, conocer nuestra flora y fauna silvestre y vivir un verano diferente conectando con la naturaleza que nos rodea.

Este fin de semana, se llevó a cabo la propuesta denominada "Biodetectives”, una actividad de exploración destinada a descubrir, de manera lúdica, la biodiversidad que se esconde a simple vista, utilizando lupas, terrarios y recursos de observación directa.

Durante esta semana, continuarán las propuestas con talleres y visitas guiadas que invitan a recorre el Bioparque desde una manera diferente. A continuación se detallan las actividades para los próximos días:

Jueves 29 de de enero

18:00 horas. Taller “El Polo te visita”

Club de Loma Negra

Talleres referidos a las temáticas del Polo. Se incluyen actividades del Bioparque, del CIIT y del Museo de las Ciencias.

No requiere inscripción, para todo público.

Sábado 30 de enero

20 horas. Visita guiada “Bichos en la noche”

Bioparque La Máxima

Se trata de una visita guiada por el parque para descubrir la diversidad de insectos y pequeños invertebrados con actividad nocturna. La actividad busca promover la observación directa mediante un laboratorio vivo e incentivar la ciencia ciudadana a través del monitoreo participativo.

No requiere inscripción, a partir de 6 años en adelante. Público general.

Domingo 1º de febrero

20 horas. Visita guiada “Safari nocturno”

Bioparque Municipal La Máxima

Visitas guiadas nocturnas que incluyen aspectos sensoriales y que permite explorar el bioparque desde una perspectiva diferente, descubriendo aspectos del comportamiento animal que permanecen ocultos durante el día.

No requiere inscripción. Público en general

