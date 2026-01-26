Las pymes industriales cuestionaron el rumbo económico del Gobierno y alertaron por la caída del empleo

Las pymes industriales se declararon en alerta ante el rumbo económico del Gobierno y advirtieron que, de sostenerse esta política, durante 2026 se profundizarán los cierres de empresas y la caída del empleo registrado. El sector describió un crudo escenario de estancamiento productivo que combina estabilidad macroeconómica con deterioro social y laboral.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó una redefinición del programa económico y sostuvo que la Argentina atraviesa una “crisis sin fin” que golpea de lleno al entramado productivo. Según el dirigente, la economía nacional se encamina hacia un equilibrio “bajo y socialmente regresivo” si la administración de Javier Milei no introduce cambios de fondo.

En ese marco, Rosato reconoció que algunas variables macroeconómicas muestran señales de estabilización, pero afirmó que ese proceso no llegó a la industria. “La producción nacional está en el subsuelo”, reclamó el titular de IPA, al describir el impacto de la recesión sobre pequeñas y medianas empresas.

Además, el dirigente empresario sostuvo que desde el inicio de la actual conducción libertaria, la economía perdió más de 300.000 puestos de trabajo registrados y cuestionó que la estabilidad exhibida por el Gobierno no se traduce en actividad, ni en empleo para el sector industrial pyme.

Las advertencias de Rosato se apoyan en un informe del Observatorio IPA, que analizó el impacto de la política económica sobre la actividad fabril. Sobre este punto, el documento describió una caída sostenida de las ventas, un aumento de los costos operativos y un fuerte freno en la producción industrial.

Uno de los ejes centrales del cuestionamiento se concentra en la apertura de importaciones sin políticas de estímulo a la competencia local. En ese sentido, el referente industrial señaló que sectores sensibles como textiles y calzado enfrentan una presión creciente, al tiempo que advirtió que “sin fábricas no solo se profundiza la crisis, sino que se convierte en permanente”.

En paralelo, desde IPA también alertaron que la ausencia de una estrategia industrial desalienta las inversiones productivas y empuja el crecimiento de la informalidad laboral. Por caso, el informe concluyó que sin recuperación del salario real ni acceso al crédito productivo la economía puede quedar atrapada en un esquema de estancamiento prolongado.

Vale precisar que este diagnóstico se completa con un escenario de consumo débil que condiciona a las pymes. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas cerraron el 2025 con una mejora anual del 2,5%, aunque con fuertes caídas interanuales en noviembre y diciembre, lo que reflejó ingresos reales presionados y un consumo cauteloso que limita la recuperación productiva.