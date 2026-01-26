El programa "Olavarría en Verano" dejó un nuevo fin de semana a pura música

En el marco del programa municipal “Olavarría en Verano”, el pasado fin de semana los distintos espacios culturales abrieron sus puertas para que un numeroso marco de público disfrutase de las diferentes propuestas a cargo de músicos locales.

El viernes 23, al atardecer, el Museo Dámaso Arce fue sede del Mercado Cultural, espacio para la comercialización y difusión de bienes y servicios de artistas locales; que tuvo como broche música en vivo, a cargo del Ensamble de Tango de la Escuela Municipal de Música, Dúo Label y Los Grillos.

Por su parte, el sábado 24 se realizó una nueva edición de Rock en Bicentenario, en las escalinatas de la Casa del Bicentenario a la rivera del Tapalqué: en una noche en la que el clima acompañó de forma muy auspiciosa, vecinas y vecinos de Olavarría se acercaron con mate y reposeras, en familia y entre amigos, para disfrutar de la velada. Muchos, además, se acercaron a los distintos food trucks para agasajarse con una cena bajo las estrellas, al ritmo de la música que transcurría en el escenario. La Sexta Napolitana, Otra Vuelta y Caos fueron las bandas que se sucedieron en la noche de sábado.

Finalmente, el domingo en el Centro Cultural “San José” fue el turno de una nueva edición de “Música bajo las estrellas”; con las presentaciones de Emilia Larregina, Román Cea y Nawel. La propuesta tuvo lugar en el patio interno del centenario edificio, un espacio ideal para espectáculos al aire libre, con buena vegetación, coloridos murales, sendero de madera y un sector de juegos para los más chicos que participan de las variadas propuestas que allí se ofrecen.

