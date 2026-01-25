Los clubes locales se preparan para el Interligas y confirman refuerzos

Los representantes de la Liga de Fútbol de Olavarría quieren volver a ser campeones de la competencia organizada en conjunto por la LFO y las Ligas de Azul, Bolívar y Laprida y en plena pretemporada, se refuerzan.

Con la mayoría de los equipos ya en movimiento, también se confirmaron los primeros refuerzos de cada entidad.

Loma Negra anunció el arribo de Matías Da Rosa, Franco Hammerschmidt y Gonzalo Rizzi que deja Embajadores luego de una exitosísima carrera.

El CEO que “perdió” a su arquero y a su capitán, tendrá el regreso de Nicolás Daffara y otro que vuelve, será Nicolás Lareu que tendrá su segundo ciclo en El Fortín.

Además, Rodrigo Garro jugará en Estudiantes, Iván Leal y Jonathan Campos en Municipales y Miqueas Molina llega a Ferro.