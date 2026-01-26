Oficializan la paritaria estatal con suba del 2% y bono, pese al rechazo de ATE

El Gobierno nacional confirmó un nuevo aumento salarial para los empleados públicos comprendidos en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). La administración de Javier Milei estableció un incremento del 2% en los haberes por paritarias y el pago de una suma fija de $50.000 para trabajadores estatales.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 37/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, mediante el cual el Ejecutivo libertario homologó el acuerdo salarial alcanzado en el mes de diciembre con los gremios estatales.

El entendimiento surgió luego de las reuniones de la Comisión Negociadora Sectorial del SINEP, entre el 28 de noviembre y el 26 de diciembre. En ese ámbito, la negociación reunió a representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Desregulación y el Ministerio de Economía de la Nación.

Según consta en el acta de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la propuesta recibió la aceptación de UPCN. En cambio, ATE rechazó el acuerdo durante la última audiencia paritaria y dejó asentada su postura en el acta oficial.

En ese marco, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó los términos del aumento y sostuvo que el incremento quedó por debajo de la inflación. Pese a esa objeción, la actual conducción del Ejecutivo consideró válido el entendimiento y avanzó con su homologación.

Vale precisar que el decreto también dispuso la prórroga de la vigencia de artículos centrales del convenio sectorial del SINEP. Además, la normativa activó la entrada en vigencia del artículo 24 bis, incorporado en 2022 y homologado en 2023, que regula las condiciones especiales de carrera y promoción dentro del sistema.

En ese mismo ámbito, el Gobierno decidió mantener vigentes los artículos 19, 20, 38 y 84 y el inciso 3.2 del artículo 78 del convenio sectorial. Por caso, la administración nacional condicionó cualquier cambio en ese esquema a una reforma integral del régimen de empleo público, que quedará sujeta a una futura discusión normativa.

Finalmente, el Ejecutivo actualizó las escalas salariales del personal de salud en formación mediante el Decreto 36/2026. Desde diciembre, los residentes nacionales percibirán haberes de $1.437.773 para jefes, $1.343.479 para residentes de cuarto y tercer año, $1.221.711 para segundo año y $1.090.292 para primer año.