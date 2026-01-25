Trabajador de recolección de residuos denunció ataque que podría derivar en caratula de homicidio

Un empleado de la empresa Fantasía Urban Sur de recolección de residuos denunció ante la Comisaría Vecinal 04-A de la Policía de la Ciudad haber sido víctima de una agresión múltiple por parte de compañeros de trabajo, en un hecho ocurrido este lunes 20 de enero a las 06:45 horas en el sector del playón ubicado en Brandsen 2720.

Gustavo Daniel Ferreira, de 50 años, quien se desempeña como chofer de camiones en horario de 6 a 14 horas de lunes a sábado, declaró que el incidente comenzó cuando el secretario de Rama de recolección de residuos, José Garnica, le manifestó verbalmente: “Te vas a ir de acá”.

Según consta en las actuaciones sumariales 43309/2026, inicialmente caratuladas como “Lesiones en riña” (Artículo 95), tras el intercambio verbal se desató una agresión física en la que participaron cuatro compañeros de trabajo identificados como Juan Cisnero, Matías Silva, Jonathan Acosta y Juan Bravo, quienes golpearon a Ferreira con golpes de puño.

La víctima sufrió lesión en el ojo izquierdo, pérdida de muelas y golpes en la zona de la cabeza. Una delegada de la empresa, Camila Angélica Epeloa, intentó separar a los agresores ayudando al denunciante, tras lo cual los masculinos se retiraron del lugar.

El caso está siendo investigado por el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 35.

Según informaron fuentes judiciales, la carátula de la causa podría modificarse próximamente de “Lesiones en riña” a “Tentativa de homicidio”, en función de la gravedad de las lesiones que se determinen en el examen médico legal solicitado al Área Medicina Legal de la Policía de la Ciudad.

La División Botón Antipánico de la Policía de la Ciudad dispuso la entrega de un dispositivo de seguridad al damnificado, quien reside en Morón, provincia de Buenos Aires.

El lugar donde ocurrió el hecho cuenta con cámaras de seguridad, cuyas grabaciones podrían ser incorporadas como prueba en la investigación. (NA)