“Olavarría en Verano”: conocé la agenda del lunes 26 de enero al domingo 1º de febrero

El Municipio de Olavarría invita a disfrutar de las diferentes actividades del Programa Municipal “Olavarría en Verano”, que tiene innumerables propuestas culturales, artísticas, recreativas y deportivas, organizadas por distintas áreas municipales, que se desarrollan durante todo el receso estival de manera totalmente gratuita.

El cronograma completo se encuentra disponible en www.olavarria.gov.ar y se pude acceder a través del siguiente link, haciendo clic aquí.

A continuación se detallan las actividades que se desarrollarán desde el lunes 26 de enero hasta el domingo 1º de febrero, con más de una treintena de opciones para elegir, para todos los gustos y edades:

Lunes 26 de enero

9 horas. Taller de Platería

Museo Hogar Loma Negra

En el taller se profundizará la técnica de cincelado en “alto relieve” en la construcción de cuchillos.

No requiere inscripción, a partir de 18 años en adelante.

18:00 horas. Taller de Dibujo complementario

Escuela de Orfebrería (Bolívar 3332)

Se desarrollarán técnicas de dibujo aplicadas a la producción de diferentes piezas artesanales.

A partir de 14 años en adelante. Inscripción mediante formulario. Cliq aquí

Martes 27 de enero

9 horas. Taller de Platería

Museo Hogar Loma Negra

En el taller se profundizará la técnica de cincelado en “alto relieve” en la construcción de cuchillos.

No requiere inscripción, a partir de 18 años en adelante.

17 horas. “Movimiento auténtico (respiraciones, flexibilidad, estiramientos, Yoga, Pilates, Eutonía y Técnica Alexander)”

Plaza Principal de Espigas

Propuesta a cargo de la profesora Mónica Rossi.

No requiere inscripción, para adolescentes, jóvenes y adultos. Llevar colchoneta.

19 horas. Clase de Kundalini Yoga

Plaza Principal de Recalde

Propuesta a cargo de la profesora Monica Rossi

No requiere inscripción, para adolescentes, jóvenes y adultos. Llevar colchoneta.

Martes 27 de enero

19 horas. Clase abierta de Danzas Folklóricas

Salón Quincho de Recalde

Propuesta a cargo del Prof. Esteban Salguero

No requiere inscripción, para todo público.

Miércoles 28 de enero

8 horas. Taller de Marroquinería

Escuela de Orfebrería (Bolívar 3332)

Se desarrollarán técnicas del oficio aplicadas a diferentes piezas artesanales.

A partir de 14 años en adelante. Inscripción mediante formulario. Cliq aquí

9:30 a 11:30 horas. Taller de Poesía y Narrativa.

Centro Cultural San José.

No requiere inscripción. Para adultos y jóvenes.

10 horas. Arte en Vacaciones.

Museo Municipal de Espigas, Museo de la Piedra Emma Occhi de Sierra Chica, Museo de Colonia San Miguel, Museo de Colonia Hinojo, Museo Hogar Loma Negra y Museo de la Estación de Sierras Bayas

Actividad para crear pintar e imaginar, a través de diferentes materiales se realizaran actividades artísticas para infancias.

No requiere inscripción, para niñeces de entre 5 y 10 años.

16 horas. Taller de Telar

Escuela de Orfebrería (Bolívar 3332)

Se desarrollarán técnicas del oficio aplicadas a diferentes piezas artesanales.

A partir de 14 años edad. Inscripción mediante formulario. Cliq aquí

16 horas. Taller de Tallado en madera

Escuela de Orfebrería (Bolívar 3332)

Se desarrollarán técnicas del oficio aplicadas a diferentes piezas artesanales.

A partir de 14 años edad. Inscripción mediante formulario. Cliq aquí

18:30 horas. Clase abierta de Danzas Folklóricas

Centro Cultural Sierras Bayas

Clases abiertas de danzas Folklóricas a cargo del Profesor Juan José Rivas

No requiere inscripción. Clase para principiantes adolescentes, jóvenes y adultos.

18:30 horas. Clase abierta de salsa y bachata.

Plaza Aguado- Monumento a San Martín

Clase abierta de Salsa y Bachata a cargo del profesor Mauricio Vega

No requiere inscripción, para adolescentes, jóvenes y adultos.

19 horas. “Respiraciones (desde las neurociencias) Comunicación Celestial”

Museo de las Ciencias

Propuesta a cargo de la profesora Mónica Rossi

No requiere inscripción, para adolescentes, jóvenes y adultos. Llevar colchoneta.

19 horas. Taller de Danza y Arte

Museo Dámaso Arce

Propuesta a cargo de los profesores Delia Ortega y Lucas Serantes

No requiere inscripción, para niñeces de entre 5 a 12 años.

19:30 horas

Clase abierta de Danzas Folklóricas

Centro Cultural Sierras Bayas

Clases abiertas de danzas Folklóricas a cargo del Profesor Juan José Rivas

No requiere inscripción. Clase para personas conocimientos previos en danzas folklóricas.

19:30 horas. Apertura de Sala flúor “Bajo el mar”. Taller “Iluminamos el mar”

Museo Dámaso Arce

La sala flúor nos invita a descubrir el arte desde una manera sensorial, despertando la creatividad y curiosidad de las y los visitantes

Este miércoles 28 de enero se brindará el Taller “Iluminamos el mar”, en dos turnos. De 19:30 a 20:00 horas y de 20:15 a 20:45 horas, con una propuesta de intervención artística con mucho color y diferentes texturas.

No requiere inscripción. Por orden de llegada. Para todas las edades. Cupos limitados: se permitirá ingresar en grupos de 10.

Jueves 29 de enero

8 horas. Taller de Marroquinería

Escuela de Orfebrería (Bolívar 3332)

Se desarrollarán técnicas del oficio aplicadas a diferentes piezas artesanales.

A partir de 14 años en adelante. Inscripción mediante formulario. Cliq aquí

16:00 horas. Taller de Dibujo complementario

Escuela de Orfebrería (Bolívar 3332)

Se desarrollarán técnicas de dibujo aplicadas a la producción de diferentes piezas artesanales.

A partir de 14 años en adelante. Inscripción mediante formulario. Cliq aquí

16 horas. Taller de Tallado en madera

Escuela de Orfebrería (Bolívar 3332)

Se desarrollarán técnicas del oficio aplicadas a diferentes piezas artesanales.

A partir de 14 años edad. Inscripción mediante formulario. Cliq aquí

18:00 horas. Taller “El Polo te visita”

Club de Loma Negra

Talleres referidos a las temáticas del Polo. Se incluyen actividades del Bioparque, del CIIT y del Museo de las Ciencias.

No requiere inscripción, para todo público.

18:30 horas. Clase abierta de Danza Urbana.

Casa del Bicentenario

Clase a cargo de la profesora Zaira Castañares

No requiere inscripción. Para adolescentes y adultos.

18:30 horas. Taller de Danzas Árabes

Centro Cultural San José

Taller a cargo de las profesoras Sara Abdala y Yesica Castillo.

No requiere inscripción. Para adolescentes, jóvenes y adultos. No es necesario tener conocimientos previos en la danza.

18:30 horas. “Respiraciones y estiramientos – Meditación”

Centro Cultural Sierras Bayas

Propuesta a cargo de la profesora Mónica Rossi

No requiere inscripción, para adolescentes, jóvenes y adultos. Llevar colchoneta.

19 horas. Paseo guiado “Monumentos Parques y Puentes”.

Monumento a San Martín (Brown y Vélez Sarsfield)

Consiste en una caminata guiada gratuita diseñada para que vecinos, vecinas y visitantes puedan profundizar en el conocimiento del patrimonio histórico, cultural y geográfico de nuestra ciudad.

El recorrido de 2,5 km tendrá una duración aproximada de 2 horas, el nivel de dificultad es bajo teniendo en cuenta que es una salida familiar, donde se visitarán distintos puntos de interés turísticos.

Cupo: 25 personas. Aquellas personas interesadas en participar, podrán inscribirse de manera on line, a través del siguiente formulario

19 horas. “Aventuras en movimiento- Taller de juego y danza”

Museo Dámaso Arce

Taller a cargo de la profesora Yanina Sanabria

No requiere inscripción. Para niñeces, de 5 a 12 años.

19:30 horas. Verano de Película

Película: The Italian Job (Peter Collinson, 1971)

Museo Hermanos Emiliozzi

En conjunto con Sebastián Magallanes se realiza un ciclo de películas para los amantes de los fierros.

No requiere inscripción. Para personas mayores de 13 años.

19:30 horas. Apertura Sala flúor “Bajo el mar”

Museo Dámaso Arce

La sala flúor nos invita a descubrir el arte desde una manera sensorial, despertando la creatividad y curiosidad de las y los visitantes

No requiere inscripción. Por orden de llegada. Para todas las edades. Cupos limitados: se permitirá ingresar en grupos de 10.

21:00 horas. Torneo de Ajedrez (suma de puntos libre)

Club Social

No requiere inscripción, para todo público (sin límite de edad)

Viernes 30 de enero

8 y 17 horas. Taller de Soguería

Escuela de Orfebrería (Bolívar 3332)

Se desarrollarán técnicas del oficio aplicadas a diferentes piezas artesanales.

Inscripción mediante formulario, a partir de 14 años de edad.

16 horas. Taller de Telar

Escuela de Orfebrería (Bolívar 3332)

Se desarrollarán técnicas del oficio aplicadas a diferentes piezas artesanales.

A partir de 14 años edad. Inscripción mediante formulario. Cliq aquí

18 horas. Taller al aire libre

Biblioteca y Plaza de Sierras Bayas

No requiere inscripción, a partir de los 6 años de edad en adelante.

18 horas. Tardecitas de Museos

Museo de la Estación de Sierras Bayas

Tardecitas de museo es un encuentro que se realiza en las localidades con la comunidad en la que se disfruta de artesanos locales, foodtrucks, música en vivo baile, talleres de arte, visitas guiadas. Propuestas para toda la familia.

No requiere inscripción. Para todo público.

18:30 horas. TAP: Clase abierta y presentación

Centro Cultural Municipal San José

Clase abierta de TAP a cargo de la prof. Aldana Espelet. No es necesario tener conocimientos previos en la danza.

No requiere inscripción, para personas adultas.

18:30 horas. Relajación en movimiento

Centro Cultural Hinojo

Propuesta a cargo de la profesora de Kundalini Yoga, Mónica Rossi

No requiere inscripción, para adolescentes, jóvenes y adultos. Llevar colchoneta.

21:00 horas. Ciclo de Cine Argentino Bajo las Estrellas

Centro Cultural “San José” (patio)

Película: “Un oso rojo” (dir. Israel Adrián Caetano, 2002).

Proyecciones aptas para personas mayores de 16 años. Programado por Sebastián Magallanes, director del Festival Latinoamericano de Cine de Olavarría (FeLCO).

Se suspende por lluvia

Sábado 31 de enero

18 horas. Aniversario MDA

Museo Dámaso Arce

Celebramos un nuevo aniversario con música en vivo, foodtrucks, artesanos locales. Presentación de la Escuela Municipal de Orfebrería, artistas locales y una nueva exposición en sala.

Para todo público.

19:30 horas. Apertura Sala flúor “Bajo el mar”

Museo Dámaso Arce

La sala flúor nos invita a descubrir el arte desde una manera sensorial, despertando la creatividad y curiosidad de las y los visitantes

No requiere inscripción. Por orden de llegada. Para todas las edades. Cupos limitados: se permitirá ingresar en grupos de 10.

20 horas. Visita guiada “Bichos en la noche”

Bioparque La Máxima

Se trata de una visita guiada por el parque para descubrir la diversidad de insectos y pequeños invertebrados con actividad nocturna. La actividad busca promover la observación directa mediante un laboratorio vivo e incentivar la ciencia ciudadana a través del monitoreo participativo.

No requiere inscripción, a partir de 6 años en adelante. Público general.

Domingo 1º de febrero

19:30 horas. Apertura Sala flúor “Bajo el mar”

Museo Dámaso Arce

La sala flúor nos invita a descubrir el arte desde una manera sensorial, despertando la creatividad y curiosidad de las y los visitantes

De miércoles a domingo. Se extenderá hasta el domingo 1º de febrero.

No requiere inscripción. Por orden de llegada. Para todas las edades. Cupos limitados: se permitirá ingresar en grupos de 10.

20 horas. Visita guiada “Safari nocturno”

Bioparque Municipal La Máxima

Visitas guiadas nocturnas que incluyen aspectos sensoriales y que permite explorar el bioparque desde una perspectiva diferente, descubriendo aspectos del comportamiento animal que permanecen ocultos durante el día.

No requiere inscripción. Público en general

20 horas. Música en el Bicentenario

Casa del Bicentenario (escalinatas)

Se presentarán las bandas Jalea, Las Aves Gigantes, La Familia Bermúdez.