Olavarría al rojo vivo: persiste el alerta amarillo por temperaturas extremas y para este lunes se esperan 34ºC

Al igual que ocurrió en los últimos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta amarillo por temperaturas extremas para este lunes ya que se espera una temperatura máxima estimada de 34ºC para esta tarde y hay probabilidad de tormentas.

La Estación Meteorológica local detalló que a las 9 registró 22.1ºC con la humedad al 77% y el viento desde el noreste a 15 km/h.

En horas de la tarde la temperatura llegará a 34ºC por lo que el SMN emitió el alerta amarillo ya que estas temperaturas pueden afectar a grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Cabe destacar que dicho alerta abarca a gran parte de la provincia de Buenos Aires con algunas zonas cercanas como Bahía Blanca, Pringles y Chávez bajo alerta naranja por temperaturas extremas.

Asimismo, el SMN anticipó una probabilidad de hasta el 70% de tormentas aisladas para esta tarde que se extenderán hasta horas de la noche con una probabilidad inferior, del 40% y una temperatura estimada de 25°C.