Un olavarriense terminó hospitalizado en Bolívar tras volcar en la Ruta 226

Un olavarriense que viajaba en la madrugada de este lunes hacia Bolívar protagonizó un vuelco en el kilómetro 378 de la Ruta Nacional 226 y tuvo que ser hospitalizado.

Según trascendió, el siniestro se produjo alrededor de las 00:30 de este lunes en principio, sin la intervención de terceros, cuando el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando en la banquina.

El vehículo involucrado es una Ford Ranger, conducida por Matías Alonso, quien circulaba solo al momento del accidente. Por causas que se tratan de establecer, la camioneta dio varias vueltas y terminó detenida entre el pastizal al costado de la ruta.

El conductor manifestaba un fuerte dolor en el pecho, por lo que fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital de Bolívar para su evaluación médica.

En el lugar trabajaron personal policial y Bomberos, siguiendo el protocolo correspondiente.

Foto y fuente: La Mañana