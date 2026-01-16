El “Bataraz” anunció su primer arribo: Areco jugará en Estudiantes

Juan Cruz Areco vestirá, durante el 2026, la camiseta del Club Estudiantes.

“Jugador joven, de gran categoría y con destacadas actuaciones en los últimos años, Areco llega para reforzar el mediocampo del equipo conducido por Mauricio Peralta, aportando dinámica, calidad y jerarquía”, anunciaron desde Estudiantes al momento de la bienvenida.

Areco, estará a disposición del cuerpo técnico que dio comienzo a la pretemporada en los últimos días.

En sus primeras palabras como jugador de Estudiantes, Areco expresó su satisfacción por concretar su llegada al Club y señaló que sus expectativas son las mejores, con la intención de seguir compitiendo al alto nivel.

Además, destacó las buenas referencias que recibió sobre el plantel humano y remarcó su entusiasmo por comenzar a entrenar y arrancar el nuevo año futbolístico. También mencionó con naturalidad el vínculo familiar con dirigentes de la institución, aclarando que siempre fue vivido desde un lugar cercano y afectuoso, sin que ello condicione su compromiso profesional.

Fuente: Prensa CAE