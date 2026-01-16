El “Bataraz” anunció su primer arribo: Areco jugará en Estudiantes | Infoeme
El “Bataraz” anunció su primer arribo: Areco jugará en Estudiantes

En las últimas horas, el Club Atlético Estudiantes confirmó la llegada de Juan Cruz Areco de cara al 2026.

Juan Cruz Areco vestirá, durante el 2026, la camiseta del Club Estudiantes.

 

“Jugador joven, de gran categoría y con destacadas actuaciones en los últimos años, Areco llega para reforzar el mediocampo del equipo conducido por Mauricio Peralta, aportando dinámica, calidad y jerarquía”, anunciaron desde Estudiantes al momento de la bienvenida.

 

Areco, estará a disposición del cuerpo técnico que dio comienzo a la pretemporada en los últimos días.

 

En sus primeras palabras como jugador de Estudiantes, Areco expresó su satisfacción por concretar su llegada al Club y señaló que sus expectativas son las mejores, con la intención de seguir compitiendo al alto nivel.

 

Además, destacó las buenas referencias que recibió sobre el plantel humano y remarcó su entusiasmo por comenzar a entrenar y arrancar el nuevo año futbolístico. También mencionó con naturalidad el vínculo familiar con dirigentes de la institución, aclarando que siempre fue vivido desde un lugar cercano y afectuoso, sin que ello condicione su compromiso profesional.

 

Fuente: Prensa CAE

 

