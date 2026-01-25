Impulsaron nuevos trabajos de alteo y mantenimiento en la traza vial rural

El Municipio de Olavarría continúa con la realización de trabajos de mejora y mantenimiento en caminos de todo el Partido de Olavarría. A la par de las labores realizadas sobre calles de la ciudad, en la traza vial rural permanecen las tareas desplegadas con la coordinación de la Dirección de Obras Rurales, dependiente de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio.

Se recuerda que la Red Vial Rural del Partido de Olavarría tiene una extensión de 2300 kilómetros, que se los divide en 6 zonas para un mejor abordaje y seguimiento.

Tal es así que en la última semana se contó con el trabajo articulado de un total de 13 motoniveladoras, 4 retroexcavadoras, 2 retropalas y 5 camiones volcadores.

Desde el área se señaló que continúan los trabajos de alteo, que tienen por objetivo los sitios que resultaron más afectados por las abundantes precipitaciones registradas durante el 2025. Vale destacar que cada uno de los sectores señalados como prioritarios surgen del consenso y diálogo permanente con el sector agropecuario.

Se explicó al respecto que el reacondicionamiento de los caminos más afectados requiere de un abordaje más pormenorizado, y por ende más extenso, que consiste en varias pasadas de motoniveladoras para levantar la cota de los caminos y, a la par, la generación de cunetas para lograr un correcto escurrimiento de agua ante futuras precipitaciones.

El informe con el detalle pormenorizado de los trabajos realizado está disponible para su consulta en el sitio web del Municipio, en el apartado de Documentos Públicos, o haciendo click aquí.

Por último, se recuerda el pedido de colaboración pero también de responsabilidad usuarios de la red vial que se evite circular en días de lluvia o posteriores, tal como lo estipula la Ordenanza Municipal 3684/14. De esa manera no sólo se evitarán posibles multas o sanciones, sino también dañar los caminos.