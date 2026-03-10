Expoagro 2026: discurso "anti grieta" y un llamado a terminar con las retenciones

Con el tradicional corte de cintas quedó inaugurada en San Nicolás una edición histórica 20° edición de Expoagro, un escenario que reúne las últimas novedades para los productores y sirve de escenario para políticos. Con un discurso “anti grieta” y un llamado a que el Gobierno nacional termine con las retenciones al campo.

Sin Axel Kicillof, quien fue parte de la cena de gala del lunes a la noche, la muestra que reúne hasta el viernes 13 a más de 700 expositores, otros dirigentes como el expresidente Mauricio Macri o el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro destacaron con sus voces en apoyo al sector.

Del acto inaugural también participaron el intendente de la ciudad, Santiago Passaglia; el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta; el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, y el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, entre otros.

Tras ironizar sobre el encuentro con Kicillof (“lo quiero mucho”) y asegurar que “hace rato” que no habla con Javier Milei, Macri sostuvo que el campo podría ampliar su capacidad de generación de empleo si se avanzara con reformas y mejores condiciones para la producción. “Uno soñaría con que lo antes posible no haya retenciones, que es un impuesto, ya lo hemos hablado, estúpido, que castiga al productor, al exportador, y que en ningún país del mundo existe. Generalmente, todos los países del mundo ponen subsidios”, dijo.

También Pullaro se plegó al reclamo histórico del sector ya que consideró que la carga impositiva sobre el agro limita el crecimiento de la economía real. “Nosotros entendemos que hay que terminar con las retenciones. Si las bajáramos a la mitad de lo que las tenemos hoy, estaríamos inyectando alrededor de 2.500 millones de dólares a la economía, a la microeconomía a nivel nacional”, explicó.

Mientras que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, presente en la muestra se mostró optimista y sostuvo que esa baja “se va a dar”, aunque no puede precisar cuándo sucederá. “No me cabe duda que la promesa que hizo el Presidente la va a hacer”, insistió.

Mensajes de apoyo al campo

Las palabras formales de inauguración estuvieron a cargo de Passaglia, quien lanzó un llamado al diálogo frente a los presentes. “Mientras la grieta discute ideología, nosotros discutimos productividad. Mientras la grieta habla de agrandar o achicar el Estado, nosotros lo hacemos funcionar”, afirmó. Y ahondó que el rol del campo como motor del desarrollo: “Acá no hay relato ni grieta: hay tecnología, innovación y argentinos que trabajan todos los días para producir. Les guste o no, la grieta es la vieja política”.

En esa línea, durante su intervención, Cuattromo coincidió en que el país “debe superar algunas discusiones” y destacó el rol del financiamiento y de las políticas públicas para impulsar el desarrollo productivo. El titular del Banco Provincia sostuvo que la Argentina debe superar discusiones históricas que enfrentan al campo con la industria o a la ciudad con la ruralidad.

“No existe tal cosa como el campo contra la industria o la ciudad contra la ruralidad. Todo forma parte de una misma comunidad, de un mismo desafío y de un mismo proyecto de país”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el desarrollo productivo necesita una estrategia nacional que combine la iniciativa privada con el acompañamiento del Estado.

El cierre de los discursos estuvo a cargo de Iraeta, quien destacó el cambio de enfoque del Gobierno nacional hacia el sector agropecuario y aseguró que la política oficial apunta a reducir la presión impositiva y ampliar las oportunidades de exportación.

El funcionario recordó las palabras del presidente Javier Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando ratificó que el Gobierno continuará con la baja de retenciones en la medida en que lo permita el equilibrio fiscal. “Ya lo hicimos de manera permanente, parcial para algunos productos y total en otros, pero ese es el camino. Este es solo un ejemplo de lo que piensa el gobierno nacional respecto de la carga impositiva al campo”, afirmó.