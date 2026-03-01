Emitieron un nuevo informe semanal de obras realizadas en la Red Vial Rural

El Municipio de Olavarría informa a la comunidad de todo el Partido y la región los trabajos que, de manera permanente, se despliegan desde la Dirección de Obras Rurales, dependiente de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, para el mantenimiento y mejora de cada uno de los caminos que integran la Red Vial Rural. Para su consulta y/o descarga el informe se encuentra disponible haciendo click aquí o en el apartado de “Documentos” en el sitio oficial del Municipio de Olavarría, www.olavarria.gov.ar

Desde el área se elabora de manera semanal un informe detallado, que con idéntica frecuencia se remite a la Mesa Agropecuaria, con el objetivo de que la información llegue a todas las personas vinculadas con el sector.

La Mesa Agropecuaria está conformada por la Sociedad Rural, Cooperativa Agraria Ltda. de Olavarría, Colegio de Veterinarios, Asociación de Ingenieros Agrónomos y de la Cooperativa Agropecuaria de Olavarría. Precisamente por su carácter representativo y por estar conformada por productores, empresarios y personas relacionadas con el agro es que desde el Municipio se busca transparentar y acercar la información a todas las personas interesadas.

En esta ocasión se trata de los trabajos desplegados desde el 23 al 28 de febrero, contemplando también labores que aún permanecen en ejecución.

La Red Vial Rural del Partido de Olavarría tiene una extensión cercana de 2300 kilómetros, los cuales fueron divididos en 6 zonas para un mejor abordaje y seguimiento.

Se apela a la responsabilidad de los usuarios de la red vial que se evite circular en días de lluvia o posteriores, respetando la ordenanza 3684/14 vigente, a fin de evitar daños en caminos primarios, secundarios y terciarios.