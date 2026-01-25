Con gran éxito se finalizó la campaña de contra la tucura

El Municipio de Olavarría informa que finalizó con éxito la Campaña de Lucha contra la Tucura 2025/2026, que se lleva adelante en forma ininterrumpida junto a la Comisión de Lucha contra las Plagas y Malezas de Olavarría, integrada por distintas instituciones representativas del sector.

Desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo se destacó que la última aplicación se realizó este 19 de enero y abarcó una superficie perimetral de 107.077 hectáreas divididas en 5 polígonos.

Este año los polígonos se ubicaron en parte de los cuarteles II, IV, V, XI, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, estableciéndose los mismos del trabajo que se realiza en conjunto a la Comisión de Lucha, a través del personal técnico de la mencionada dirección municipal. Quienes en el mes de agosto arranca con los monitoreos de desoves y finalizan en enero con un monitoreo final del partido, posterior a las aplicaciones.

Las tareas de pulverización en las aéreas delimitadas fueron realizadas por la empresa Aumaq, desde el 27 de diciembre de 2025 al día 19 de enero de 2026. El trabajo se llevó a cabo con cuatro aviones, un air-tractor 502, dos Cessna 188 y un pawnee. Se utilizo como base de operaciones tres pistas diferentes, una de ellas en el establecimiento La Mari, otra en el establecimiento Las Horquetas y el aeródromo Municipal.

La modalidad de trabajo es por prescripción o corte automático por sección, esto es que se le da la información virtual a la empresa para cargarla en los aviones y lleva todas las exclusiones (escuelas, montes, casas, curso y cuerpos de agua, molinos, apiarios, localidades, etc.), según lo establecido por la Ley Provincial. En ese sentido el avión corta solo cuando llega a algún sitio con exclusión, en el caso que no la tenga, el piloto puede hacer el corte manual, esto se da muchas veces que hay gente recorriendo los campos o apiarios que no están declarados.

El presupuesto aprobado para esta campaña fue $ 1.659.801.138,04 pesos, y se destaca que realizado los monitoreos durante la campaña de pulverización, se puede informar que el tratamiento resultó efectivo, logrando el efecto esperado de reducción de la plaga a nivel regional por debajo de los umbrales de control.

El encuentro tuvo lugar en la sede del INTA y contó con la presencia del secretario de Desarrollo Económico y Productivo José Pablo Di Uono, la directora de Desarrollo Agropecuario María Inés González, equipo técnico del área y los representantes de las instituciones que integran dicha Mesa: Sociedad Rural, INTA, Cooperativa Agraria, Asociación de Apicultores, Asociación de Ingenieros Agrónomos, Chacra Experimental de Blanca Grande y la Facultad de Agronomía.